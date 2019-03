Josiane Balasko, Bertrand Blier, Aloïse Sauvage, Bernard Werber et Paul Chemetov : retrouvez les meilleurs moments de “Boomerang” d’Augustin Trapenard cette semaine !

Paul Guillotte a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine :

Josiane Balasko

Comédienne mais aussi écrivain, Josiane Balasko vient de faire paraître le livre Jamaiplu : une déclaration d'amour à la science-fiction, à ses grands auteurs qui ont marqué son enfance. L'occasion de se confier sur ses goûts de lecture, mais aussi sa propre pratique de l'écriture, les pouvoirs de l'imagination, l'humour et l'étrange :

La mélancolie vient des souvenirs. Je lutte contre la mélancolie, moi je suis une optimiste forcenée.

Bertrand Blier

On luit doit Les Valseuses, mais aussi Tenue de soirée, Buffet Froid, La Femme de mon pote... grand réalisateur et cinéaste français, Bertrand Blier est de retour avec un nouveau film : Convoi Exceptionnel... avec Christian Clavier et Gérard Depardieu ! Il est venu parler cinéma, scénario, absurde et immortalité dans Boomerang :

La vie c'est formidable mais le cinéma c'est mieux parce qu'on arrange les conneries de la vie.

Aloïse Sauvage

Pour la sortie de son 1er mini-album, Jimy, Aloïse Sauvage : chanteuse, acrodanseuse, comédienne, musicienne... est venu se confier au micro d'Augustin Trapenard :

"Le cirque m’a fait faire tout ce que je faisais avant, en me montrant qu’il fallait que j’ai confiance en cette volonté de tout garder : le jeu sur scène, la danse, le corps qui bouge, la musique… Le cirque contemporain c’était vraiment l’espace du possible pour dire c’est ok en fait, moi je fais plein de choses, c’est juste le moyen de m’exprimer davantage, du mieux que je peux, et c’est dans le cirque contemporain que j’ai trouvé cet accueil-là".

Bernard Werber

Auteur à succès depuis une trentaine d'années, Bernard Werber fait paraître son nouveau roman La Boîte de Pandore. Il y parle de vies antérieures, lui qui a pourtant un esprit si cartésien...

"Ce qui m’intéresse toujours, c’est savoir qu’est-ce que je fous là ? Qu’est-ce qu’est l’humanité ? Et la meilleure manière de répondre à ces questions-là c’est en demandant à la nature, non pas aux intellectuels qui ne font que jouer avec l’arithmétique des mots, mais à la nature : qu’est-ce qu’elle pense de nous ? Que pensent les fourmis de nous ?"

Paul Chemetov

L'architecte et urbaniste Paul Chemetov en est à 70 ans de carrière... Il est à l'origine du Ministère des finances, a rénové la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum national d'Histoire naturelle, a aménagé le sous-sol des Halles... Paul Chemetov est venu nous parler des enjeux pour les logements et la ville de demain :

On dit toujours qu'il faut faire des études de mathématiques pour être un bon architecte... Je suis persuadé qu'il faut mieux avoir fait des études philosophie.

