Slava Vakarchuk est l'un des musiciens les plus populaires d'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, il voyage en voiture, de ville en ville, le coffre plein de matériel et de médicaments, à la rencontre des habitants, des bénévoles, des blessés de guerre. Portrait d'un héros populaire.

Slava Vakartchuk lors d'une de ses voyages au mois de mars © .

Il ne s'arrête pas un jour depuis le début de l'invasion. Sviatoslav "Slava" Vakarchuk, 46 ans, avale quotidiennement des centaines de kilomètres en voiture à la rencontre des Ukrainiens. Il va de ville en ville, en petit convoi avec sa petite équipe, les mains pleines et la voix haute. "Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails pour des questions de sécurité. Nous voyageons en fonction de mes échanges avec des administrations régionales. Certains gradés de l'armée contactent aussi mon équipe. Et j'ai certains de mes amis, partout dans le pays, qui m'appellent pour que je vienne jouer ou pour que j'amène du matériel", explique t-il depuis Lviv, sa ville natale.

Les garder motivés et déterminés

Avant le 24 février, Slava Vakarchuk était musicien et chanteur, l'un des plus célèbres d'Ukraine depuis les années 90. Avec son groupe Okean Elzy, il faisait régulièrement la tournée des stades du pays pour chanter devant des dizaines de milliers de personnes. Sa popularité, on peut la mesurer au nombre de fois où il est obligé d'arrêter notre interview, quand des gens l'interpellent pour prendre une photo avec lui et échanger quelques mots : "Désolé, mais ce sont des moments importants. Je sais qu'en ce moment, le fait pour eux de croiser quelqu'un de connu, un artiste ou autre, qui d'une certaine façon montre qu'il est là et qu'il les soutient, ça leur apporte quelque chose psychologiquement, spirituellement même."

Aujourd'hui, c'est pour un autre genre de tournée qu'il s'est mobilisé. Pour des raisons évidentes, il n'a pas pu se rendre à Marioupol, mais du nord au sud et de l'est à l'ouest, il est allé dans les principales villes du pays, Kharkiv, Soumy, Zaporijia, Mykolaïv ou encore Odessa. "Mon rôle aujourd'hui ? La première de mes missions, c'est de leur remonter le moral. Et s'ils ont le moral, de les garder motivés, déterminés." Un soutien moral, mais aussi un soutien matériel :

"J'emporte avec moi et mon équipe du matériel de secours, comme des médicaments, du matériel militaire ou encore des kits Starlink [des boites contenant le matériel permettant d'accéder au service Starlink mis en place par Elon Musk afin d'aider à maintenir Internet en Ukraine – Ndlr]."

Tout ira bien

Depuis le 24 février, jour du début de l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine, le musicien est allé dans le métro de Kiev qui sert d'abri aux habitants. Il leur a parlé et chanté des chansons. On l'a aussi vu porter des sacs de sable à Odessa pour protéger les bâtiments, chanter guitare à la main dans les décombres de Kharkiv auprès des militaires et des secours, dans l'hôpital de Zaporijia qui accueille de nombreux blessés de Marioupol, dont des enfants à qui il a serré les mains et glissé quelques paroles encourageantes.

"Que vous soyez en face d'un soldat qui a accompli des choses incroyables, d'un docteur qui vit à l'hôpital 24h sur 24 et 7 jours sur 7, d'un bénévole qui aide des civils dans le besoin ou d'un réfugié qui a quitté une zone dangereuses, toutes ces personnes veulent entendre que tout ira bien. J'essaye non seulement de trouver les mots pour leur dire que tout ira bien, mais aussi pour leur expliquer pourquoi tout ira bien."

"Tout ira bien", ou "Vse bude dobre" en ukrainien, c'est justement le titre d'une chanson qu'il joue régulièrement ces derniers temps lors de ses voyages. "C'est comme un mantra à mes yeux. C'est une chanson que je chante quasiment à chaque fois. Et je me suis rendu compte que, étonnamment, les gens la chantait avec moi, alors que ce n'est même pas l'une de mes chansons les plus connues. Mais il faut croire que c'est la plus pertinente ces jours-ci".

"Je connais les politiciens"

Jusqu'à il y a quelques jours, ce qui était une mission humanitaire personnelle s'est transformé "en mission humanitaire militaire". Ses expéditions ne sont pas passées inaperçues. Alors pour faciliter ses déplacements et parce que le gouvernement ukrainien a tout intérêt à ce qu'il continue le plus longtemps possible, il a officiellement reçu des autorités le grade de lieutenant de l'armée. "Je suis dans une position où je ne peux que continuer, c'est un ordre direct", lâche t-il amusé. Et puis localement, il des connections dans tout le pays. "Ma célébrité fait que je connais beaucoup de monde. Si j'ai besoin de parler à un gouverneur ou un maire je le fais. Je connais les politiciens."

Populaire pour sa musique, il l'est tout autant pour son engagement patriotique depuis le début des années 2000. Il a soutenu publiquement la Révolution orange en 2004, puis celle d'Euromaïdan en 2014. Pro occidental, il a même été élu député, le temps de deux mandats rapidement écourtés par son envie de retrouver sa vie d'artiste. Avec son parti, "Holos" [Voix -Ndlr], il a fait partie de la vague de renouvellement politique qui a parcouru le pays ces dernières années, et porté au pouvoir Volodymyr Zelensky (sans être sur la même ligne politique).

Le parti de Zelensky et celui de Vakarchuk n'ont pas réussi à s'entendre pour s'allier lors des législatives de 2019. Aujourd'hui, en ces temps de guerre, il soutient son président dont il loue la détermination :

Je suis d'accord avec le président Zelensky qui dit que nos meilleurs diplomates à ce jour sont nos bataillons de l'armée. Chacune de leurs réussites en amène d'autres, et plus il y en aura, plus les négociations de paix seront simples pour nous."

Défendre son idéal jusqu'au bout

Ses voyages sont ceux d'un patriote, qui veut croire à l'unité et à la victoire des siens. Partout où il passe, il répète que l'Ukraine va sortir victorieuse de la guerre, malgré les nombreuses victimes des bombardements et la destruction de certaines villes. Y croit-il vraiment ou est-ce là aussi un mantra ? "De Kharkiv à Lviv, de Soumy à Odessa, les gens sont unis. Ils sont convaincus que l'Ukraine va gagner. La plupart des gens savent que la fin du conflit n'est pas proche, que cela va prendre du temps. Mais nous résistons, et ainsi nous gagnerons."

Il poursuit : "Je crois que l'invasion est devenue une sorte de Rubicon que les Ukrainiens franchissent ensemble. Poutine a obtenu de l'inverse de ce qu'il espérait. Il voulait détruite l'identité ukrainienne, mais en réalité, il l'a renforcée à un tel point qu'il sera impossible à quiconque de la détruire et de détruire le pays."

Et pour défendre son idéal, il ira, assure t-il jusqu'à troquer son micro pour une arme. Comme de nombreux Ukrainiens, il a reçu un entrainement militaire quand il était à l'université. "Qui sait de quoi demain sera fait ? Peut-être faudra t-il que je fasse autre chose. Si un jour il y a besoin que je prenne une arme pour combattre l'ennemi –et c'est tout à fait possible, je suis prêt."

"C'est mon rôle"

Les Ukrainiens qui ne croisent pas sa route aujourd'hui peuvent le suivre sur les réseaux sociaux qu'il maîtrise à la perfection. Un point commun avec le président Zelensky. Il documente tout, en postant tous les jours des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, "pour que les Ukrainiens et le monde entier voient ce qui se passe, ce qui nous fait détester l'ennemi et ce qui nous fait aimer nos compatriotes". Enfants blessés à l'hôpital, visite de rues complètement ravagées par les frappes russes, mais aussi des sourires de réfugiés rencontrés, et des chansons, tout est sans filtre, au même niveau, le pire comme le meilleur : "Il faut montrer les horreurs de la guerre mais aussi le positif. Des bébés naissent peu importe le nombre de personnes tuées. Le soleil brille tous les jours, on a besoin de le regarder."

A sa façon, là où d'autres auraient fuit devant l'ampleur de la tâche ou même quitté le pays à cause du danger, il participe à l'effort de guerre. "Est-ce le rôle d'un artiste ? Je ne me pose pas la question. Je ne sais même pas ce qu'est le rôle d'un artiste hors de ce contexte particulier… Ce que je sais, c'est que c'est mon rôle aujourd'hui, aussi longtemps qu'il le faudra. Sur une photo qui ne ressemble pas à une mise en scène, on voit Slava Vakarchuk accuser le coup après avoir parlé à un enfant alité à l'hôpital. "Ça vous brise le cœur et tout d'un coup, on se dit qu'on pensait être prêt à tout voir, à voir le pire, mais en fait on ne l'est pas".

Quand on lui demande à la fin de l'interview comment il va après ces semaines épuisantes moralement et physiquement, il ne montre aucune faiblesse. Une légère barbe orne son visage maintenant que ses priorités ne sont plus scéniques. Ses yeux traduisent sa fatigue. "Mon humeur est bonne. Mon moral est bon. Je suis plein d'envie et d'engagement pour aider, et je ferai tout mon possible. On en a besoin, jusqu'à la victoire…" On entend une voix féminine l'interpeller. Il est encore dans les rues de Lviv. Disponible, toujours. "Excusez-moi, nous devons arrêter. Je viens de croiser une femme qui vient de Marioupol. Je dois lui parler."