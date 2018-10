Jane Fonda, Juliette, Robert Crumb, Pierre Salvadori et Sofiane : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine !

Jane Fonda

Grande actrice américaine, cette année Jane Fonda a été récompensée du prix Lumière lors du festival de cinéma de l'Institut Lumière de Lyon... pour l'ensemble de sa carrière ! Vous pouvez également retrouver la plupart de ses films à La Cinémathèque qui lui dédie une rétrospective pour l'occasion.

En 1971, pendant le tournage de Klute, il y avait une scène à la fin quand je réalise que l'homme devant moi est le même qui a tué mon ami et qui veut me tuer. Des larmes me sont venues mais ce n'était pas de la peur, en fait je pensais à toutes les femmes qui meurent tuées par des hommes enragés. Je pleurais pour elle et au même moment je me suis dit : ah le féminisme commence à rentrer dans mon corps, dans mon psychisme... et je deviendrais une meilleure actrice grâce à ça..

Juliette

Chanteuse et pianiste... Juliette est une musicienne et une interprète de talent ! Elle vient de sortir un tout nouvel album J'aime pas la chanson ! Et elle est venue au micro d'Augustin Trapenard présenter ce nouveau disque et interpréter trois titres en live !

Je suis persuadée qu'une chanson ne change pas le monde mais qu'elle peut accompagner le changement du monde. Je pars du principe que s'exprimer en public, parler en public, est un acte politique. On donne sa vision du monde, on donne son ordre des choses... donc forcément il y a de la politique, mais on n'est pas dans la politique politicienne.

Robert Crumb

Figure de la bande dessinée underground et de la contre-culture... Robert Crumb était l'invité d'Augustin Trapenard pour la sortie d'un livre qui recense l'intégralité de son œuvre autour du personnage de Mode O'Day en un ouvrage, qui livre une critique acerbe des États-Unis entre 1983 et 1990 !

Mon oeuvre est pleine de violence folle, je ne peux pas l'expliquer, j'ai beaucoup réfléchi à cette haine et cette indignation... Des gens veulent réévaluer ce qu'est mon œuvre parce qu'à première vue ça a l'air très misogyne, raciste... J'ai réfléchi et je ne peux pas expliquer pourquoi je l'ai fait. Je suis un artiste... soit on me publie soit on ne me publie pas.

Pierre Salvadori

Le réalisateur français Pierre Salvadori revient avec un nouveau film En liberté !, avec Adèle Haenel et Pio Marmaï, où il s'amuse à mélanger les codes du polar et de la comédie (en salles à partir du 31 octobre 2018).

Je crois beaucoup en la fiction et j'ai très peur du vérisme au cinéma, je peux être très bousculé par des scènes qui paraissent trop vraisemblables. J'ai besoin qu'il y ait un filtre, un décalage... C'est aussi une façon d'accéder à la vérité par l'invraisemblable. Mais à l'arrivée, l'émission est réelle.

Sofiane

Rappeur français, originaire du 93, Sofiane était l'invité de Boomerang pour la sortie de son nouvel album 93 Empire, mais aussi son programme Youtube "Rentre dans le Cercle" qui cherche à promouvoir le rap dans toute sa diversité !

Le spectre du rap s'agrandit : il y en a pour toutes heures de la journée et pour toutes humeurs. Il y a du rap pour faire la fête, pour réfléchir, pour se réveiller... Il y a du rap pour tout le monde !

