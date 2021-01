Né en 1951, le comédien et scénariste Jean-Pierre Bacri est mort lundi d'un cancer à l'âge de 69 ans. Il occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains.

Jean-Pierre Bacri est mort à l'âge de 69 ans. © AFP / Jean-Paul Dumas-Grillet

Il était le "ronchon" du cinéma français. Le comédien, mais aussi scénariste et dialoguiste Jean-Pierre Bacri est mort d'un cancer, lundi, à l'âge de 69 ans, a annoncé son agente à l'AFP. Connu pour son duo à l'écran avec Agnès Jaoui, Bacri a tourné dans un grand nombre de "classiques" du cinéma français, comme On connaît la chanson d'Alain Resnais, Didier de Alain Chabat ou, plus récemment, Le Sens de la fête d'Olivier Nakache et Eric Toledano, l'une de ses dernières apparitions au cinéma :

Figure du théâtre et du cinéma français, Jean-Pierre Bacri occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Toutefois, il s'amusait des clichés sur son compte : "Au même titre que tous les Asiatiques se ressemblent, moi je fais toujours la gueule", ironisait-il dans Boomerang, en 2015.

Tout au long de sa carrière, il a aussi collaboré à plusieurs reprises avec le réalisateurs Cédric Klapisch ou Claude Berri.

Avec Agnès Jaoui, inséparables

C'est en 1987, au théâtre, que Jean-Pierre Bacri croise la route d'Agnès Jaoui. Ils forment un couple à la ville jusqu'en 2012 mais, malgré leur séparation, continuent à travailler ensemble.

À quatre mains, ils coécrivent au total une dizaine de scénarios (Smoking/No Smoking, On connaît la chanson, Le Goût des autres, Comme une image, Parlez moi de la pluie, Au bout du conte), dont certains sont adaptés de leurs pièces de théâtre (Cuisine et dépendances, Un air de famille). Tout récemment, en 2018, les "Jacri" (comme les surnommait Alain Resnais) signaient Place publique dans lequel Bacri campait le rôle de Castro, un animateur radio en perte de vitesse et désabusé.

"Si j'avais un conseil à donner à un jeune acteur, c'est essayer de comprendre ce qu'on dit", racontait-il, en 2016, sur France Inter. "Ça a l'air con, mais pas tant que ça. Souvent les gens jouent le premier degré de ce qu'ils lisent, c'est pour ça qu'on voit des acteurs médiocres. Mais les bons acteurs sont ceux qui jouent ce qu'on comprend et le sous-texte. D'un coup, ça passe d'une platitude à quelque chose de plus épais, de plus en relief. Plus on comprend, plus on éclaircit la chose."

Cinq César et deux Molière

Au cinéma, Bacri a été récompensé à quatre reprises par le César du meilleur scénario original (dont On connaît la chanson et Le Goût des autres). Il a également remporté une fois celui du meilleur acteur dans un second rôle (On connaît la chanson) et a été nommé six fois pour le César du meilleur acteur.

Au théâtre, il reçoit le Molière de l'auteur en 1992 pour Cuisine et Dépendances et le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé en 2017 pour son rôle dans Les Femmes savantes.