À nouveau organisé en version virtuelle ces derniers jours, le salon mondial du jeu vidéo voulait toutefois marquer le coup plus d'un an après le début de la crise sanitaire. Les éditeurs ont répondu présent, avec des annonces parfois surprenantes, parfois alléchantes : voici nos 15 préférées.

Cette année, l'E3 avait à nouveau lieu en version virtuelle, et il réservait quelques bonnes surprises

Enfin des images du nouveau Zelda, le retour du plus grand tueur de zombies de l'histoire du cinéma, des instants de poésie fantastique dignes d'une BD de Moebius, et même... un frigo. Il y en avait pour tous les goûts dans les jeux révélés ou détaillées lors de ce salon du jeu vidéo "en distanciel".

"Elden Ring", la sublime usine à "game over"

La collaboration étonnante entre l'auteur de "Game of Thrones" George RR Martin et le créateur de "Dark Souls" Hidetaka Miyazaki s'est enfin dévoilée un peu plus en détails, avec une sublime bande-annonce de 3 minutes. Univers gothique sublime, créatures difformes et/ou gigantesques, scénario que l'on devine désespéré... Tout pour donner envie d'aller souffrir volontairement contre ce jeu qui devrait mettre nos sens et nos nerfs à l'épreuve.

"Zelda: Breath of the Wild 2", la suite qu'on n'en peut plus d'attendre

Pour pallier l'absence de nouveau jeu de la série cette année, son producteur Eiji Aonuma avait sous le bras des images et une vague date de sortie (2022) pour la suite tant attendue du jeu qui a révolutionné "Zelda" et les jeux en monde ouvert en général. Toujours temporairement intitulé "Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild", le jeu montre enfin des images de ce qu'on pourra y faire... notamment "tomber à l'envers" pour rejoindre des donjons dans le ciel, visiblement. Intrigant.

"Sable", la petite claque visuelle

Ça fait déjà quelques mois qu'on garde un œil sur ce jeu indépendant aux graphismes étonnants, qui donne l'impression de pouvoir explorer une bande dessinée de Moebius. Cette fois, on sait que l'attente ne durera plus si longtemps : 23 septembre, on pourra commencer le voyage.

"Avatar: Frontiers of Pandora", l'adaptation surprise

Révélé par Ubisoft lors de cet E3, cette nouvelle adaptation en jeu vidéo de l'univers imaginé par James Cameron devrait être spectaculaire. Pas d'images du jeu en lui-même pour l'instant, mais la bande-annonce ravira ceux à qui les grands extraterrestres bleus manquent en attendant le deuxième film, annoncé dès 2009 et qui ne sortira qu'en 2022. Peut-être.

"Metroid Dread", dans l'espace personne ne nous entend jubiler

C'était l'une des surprises de Nintendo pour cet E3 : un nouvel épisode de la série principale "Metroid" (par opposition à la série dérivée "Metroid Prime", qui aura elle aussi droit à un nouvel épisode l'an prochain), 19 ans après le précédent, l'excellent "Metroid Fusion". Cette fois, Samus Aran semble aux prises avec des créatures mécaniques qui la changeront un peu des habituels aliens salivants.

"The Outer Worlds 2", le prix spécial de l'humour

Même si vous n'avez pas joué au précédent, ou si vous ne regardez jamais de bandes-annonces de jeux vidéo, on vous recommande celle-ci : en commentant avec une grosse voix tous les passages obligés du genre ("et là, sans aucune raison, on voit des gens qui courent"), cette petite vidéo nous a bien fait rire.

"Immortality", la bande-annonce la plus intrigante

On aime beaucoup le travail de Sam Barlow ("Telling Lies", "Her Story", "Silent Hill: Shattered Memories"), qui a remis au goût du jour les jeux en FMV (full motion video), en ne se contentant pas de faire des films interactifs mais en y ajoutant des idées de jouabilité astucieuse (la possibilité de fouiller dans des archives vidéo pour résoudre une enquête, par exemple). Forcément, la bande-annonce intrigante de son prochain jeu, joliment réalisée, ne pouvait que nous accrocher.

"Metal Slug Tactics", le petit jeu de stratégie inattendu

À partir de l'univers génialement cartoonesque de la série de jeux de tir "Metal Slug", les Français de Dotemu ont développé un jeu de stratégie au tour par tour tout mignon, et qui semble diablement efficace. En tout cas, la bande-annonce est sacrément rythmée.

"Tiny Tina"s Wonderlands", le jeu de rôles sous acide

On était déjà fans de la série "Borderlands", de son univers barré et notamment du personnage totalement frappé de Tiny Tina, voilà qu'on nous annonce un "Wonderlands" qui injecte une bonne dose de fluo et de blagues douteuses (comme une noble licorne nommée "Étalon du Cul") dans la fantasy. Ce ne sera pas fin, mais ce sera certainement fun.

"Evil Dead: The Game", Bruce Campbell à sang pour sang

En parlant de finesse, cet E3 était aussi l'occasion du retour d'Ash Williams, génial anti-héros de la série de films d'horreur "Evil Dead", annoncé par le comédien qui l'incarne depuis 40 ans maintenant, Bruce Campbell himself. On ne sait pas encore si le jeu sera une réussite, mais c'est toujours un plaisir de réentendre le bonhomme et son ton délicieusement sarcastique.

"Mario The Lapins Crétins Sparks of Hope", un doublé gagnant ?

Mélange surprenant entre les univers de Nintendo et d'Ubisoft, le premier épisode de "Mario The Lapins Crétins" nous avait agréablement surpris par son parti-pris original qui donnait un coup de fouet aux jeux de stratégie tactique, tout en les rendant accessibles aux novices. Sa suite n'aura plus l'effet de surprise pour elle, mais elle devrait ravir ceux qui ont passé de longues heures sur le précédent.

"Life is Strange: True Colors", l'émotion au cœur du jeu

On a déjà dit régulièrement tout le bien qu'on pensait de la série de Dontnod, et l'E3 nous a donné l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce nouvel épisode, développé cette fois par Deck Nine Games. Son système de jeu basé sur l'empathie surnaturelle dont est capable l'héroïne, qui peut lire les émotions des autres protagonistes et même les modifier, est prometteur.

"Planet of Lana", un peu de douceur (trompeuse ?)

On ne sait pas grand-chose de ce jeu indépendant, mais la bande-annonce est fort agréable à regarder, avec ses personnages et décors pastel. D'autant que visiblement, il ne faut pas s'arrêter à son apparence toute simple : on nous promet une saga "s'étalant sur plusieurs siècles et plusieurs galaxies".

"Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes", l'hommage à une saga à l'abandon

"Suikoden", ça vous dit quelque chose ? Série culte du jeu de rôles japonais entamée en 1995 sur PlayStation, son dernier épisode date de 2006 et risque fort de rester le dernier, au grand dam des nombreux fans. Mais "Eiyuden Chronicle" pourrait bien les aider à combler le vide : ce jeu indépendant assume en effet son inspiration, jusqu'à être développé par un des créateurs de la série originale. Cette bande-annonce montre en tout cas à quel point l'univers visuel est à la fois moderne et fidèle à celui de son illustre inspiration.

Le frigo Xbox, le truc étrange qu'on n'attendait pas

Oui, oui, vous avez bien lu : après avoir développé des consoles, Microsoft fabrique aussi des réfrigérateurs. Ce qui était parti d'une simple blague sur le design de la dernière Xbox, dont certains trouvaient qu'elle ressemblait à un frigo, devient visiblement réalité si l'on en croit cette bande-annonce, qui n'a pas du tout jeté un froid chez les fans enthousiastes.