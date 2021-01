En ce début d'année, nous avons épluché le calendrier des sorties de jeux vidéo pour ces prochains mois : une chose est sûre, les joueurs ne devraient pas s'ennuyer, et il y en aura pour tous les goûts.

"The Stanley Parable: Ultra Deluxe" sera certainement l'un des jeux les plus étranges de 2021 © Capture d'écran YouTube

Après une année 2020 bien remplie côté jeux vidéo, que nous réserve 2021 ? Des blockbusters bien sûr, de nouveaux épisodes de séries phares pour certains éditeurs, et sans doute un paquet de jeux indépendants plus discrets mais qui pourraient bien marquer ceux qui les découvrent... Voici ceux que l'on attend avec le plus d'impatience ou de curiosité.

Côté blockbusters : vampires, zombies, et dinosaures électriques

Chez les poids lourds, l'année 2021 sera placée sous le signe des monstres en tous genres.

Les vampires d'abord, avec "Bloodlines 2" : nouvelle adaptation des jeux de rôles papier "Vampire : La Mascarade", après un précédent jeu aussi maudit que culte (sorti dans un état désastreux à son époque, avant d'être largement "réparé" et amélioré par ses fans). Les fans de jeux de rôles l'attendent comme le messie après la douche froide "Cyberpunk 2077", et sa sortie chaotique.

Il y a ensuite le retour des zombies (et autres créatures hideuses) dans "Resident Evil: VIIIage", huitième épisode de la série (comme l'indiquent subtilement les quatre premières lettres de son sous-titre). Une série qui a connu une renaissance aussi inattendue que réussie avec l'épisode précédent, véritablement terrifiant : son successeur a la lourde charge de transformer l'essai, et pour le peu qu'on en a vu, ça semble bien parti.

Si vous préférez les dinosaures-robots (oui, je sais, c'est bizarre), vous vous pencherez sans doute plutôt sur le très attendu "Horizon: Forbidden West". Encore une suite certes, mais à un jeu qui avait été une magnifique surprise en 2017, "Horizon: Zero Dawn", qui nous plongeait dans un futur apocalyptique où l'homme a été éjecté du sommet de la chaîne alimentaire par de gigantesques créatures mécaniques devenues sauvages.

Enfin, 2021 verra aussi l'arrivée d'un autre monstre, humain celui-ci : Anton Castillo, dictateur sanguinaire à la tête de l'île fictive de Yara, et charismatique antagoniste du jeu "Far Cry 6". On nous promet un gigantesque terrain de jeu tropical, à arpenter dans la peau d'un révolutionnaire qui tente de renverser le pouvoir en place.

On garde aussi un œil sur eux :

"Gran Turismo 7"

"God of War: Ragnarok"

"Halo Infinite"

Des jeux indépendants prometteurs

Les amateurs de space opera, à défaut de continuer à espérer voir un jour arriver l'arlésienne "Star Citizen", attendent avec impatience "EverSpace 2". Suite d'un simulateur spatial sympathique, cet épisode a cette fois des ambitions démesurées : proposer un gigantesque monde-ouvert (ou plutôt univers-ouvert) aux pilotes de l'espace en herbe, tout en restant le plus accessible possible. On a hâte de voir le résultat.

Autre jeu indépendant très attendu, "Sable" a bluffé tout le monde avec son univers visuel enchanteur, qui semble tout droit sorti de la plume du regretté Moebius. On ne sait pas encore très bien à quoi ressemblera l'expérience manette en main, mais on a très envie de se décoller les rétines sur les paysages colorés du jeu.

On attend aussi beaucoup de "Axiom Verge 2", un jeu d'action et d'exploration pixelisé, dont le précédent épisode avait donné un bon coup de fouet au genre "metroidvania", en proposant une expérience rafraîchissante où le monde à explorer pouvait être remodelé par le joueur.

On garde aussi un œil sur eux :

"Cris Tales"

"Edge of Eternity"

"The Good Life"

"Backbone"

Des OVNIs qui devraient nous secouer un peu

On triche un peu, car il s'agit d'un remake, mais il est difficile de ne pas trépigner en attendant la version remaniée de "The Stanley Parable", l'un des jeux vidéo les plus drôles et les plus intelligents de ces vingt dernières années. Pourquoi on l'attend autant ? Impossible à dire sans vous gâcher l'expérience. Sachez simplement que c'est un jeu qui cache bien son jeu. La bande-annonce de "The Stanley Parable: Ultra Deluxe" préserve le mystère, mais donne le ton.

Mi-blockbuster, mi-OVNI, "GhostWire: Tokyo" est particulièrement intrigant. Il propose de nous plonger dans une capitale japonaise privée de ses habitants : tous ont mystérieusement disparu et semblent avoir été remplacés par des créatures issues de légendes urbaines locales. Sans aucune autre arme que des pouvoirs d'exorcistes, il va falloir survivre et enquêter.

Enfin, si vous avez découvert (ou redécouvert) les jeux de rôles japonais avec "Persona 5", pourquoi ne pas faire grimper la difficulté de quelques degrés en vous lançant dans "Shin Megami Tensei V", nouvel épisode de la série dont les "Persona" sont dérivés ? Un jeu qui s'annonce, comme les épisodes précédent, sans pitié et riche d'un univers mythologique foisonnant à souhait.

On garde aussi un œil sur eux :

"No More Heroes 3"

"Psychonauts 2"

"Aeon Must Die !"

Les espoirs les plus fous

Bon, OK, on n'a pour l'instant aucune certitude que ces jeux sortiront en 2021, et il faudra sans doute attendre encore de longs mois avant de les voir arriver, mais on rêve de les voir prendre un peu d'avance :

"Zelda: Breath of the Wild 2", qui ne s'appellera d'ailleurs pas comme ça, est évidemment notre chouchou. Après avoir totalement (et génialement) renversé sa propre formule pour créer un nouveau genre de jeux d'aventure, le prochain Zelda devrait être un peu plus sage... Mais on l'espère tout aussi ambitieux.

On attend aussi beaucoup de "The Elder Scrolls VI", successeur du chef-d'œuvre "Skyrim", un jeu de rôles qui, des années après sa sortie, reste d'une richesse quasi inédite dans son genre. On sait que ce sera immense, qu'on s'y perdra avec délice, et on espère que ce sera rapide.

Tant qu'on est dans les jeux de rôles, à quand une suite à la série "Diablo", en suspens depuis le vénérable troisième épisode sorti en 2012 ? On sait que "Diablo IV" est en développement, mais on espère là aussi que ce prochain épisode de l'une des séries de jeux de rôles les plus accessibles et les plus amusantes à jouer ne tardera pas.

Enfin, on n'a pour l'instant vu de lui qu'une seule bande-annonce, mais on espère beaucoup de "Final Fantasy XVI", énième épisode d'une série qui semble interminable certes, mais dont chaque épisode a le mérite de tenter un nouveau pari en changeant d'univers, de personnages, de scénario mais aussi d'expérience de jeu. En attendant, c'est déjà de toute beauté à regarder.