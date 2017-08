8/8 - Suite et fin de notre série d'été : une autre histoire de la bande dessinée à travers celles qui ne sont pas forcément à la mode.

Couvertures de Joe Bar Team par Bar 2 et Fane © Vents d'Ouest

Des BD que des dessinateurs apprécient et qui, souvent, les ont construits. Tentative de réhabilitation des « nanards » de la BD par des lecteurs devenus auteurs.

Aujourd’hui, après Aude Picault, fan de L'Epée de cristal,Guillaume Long qui a publié son tome 4 d’A boire et à manger avec la cuisinière Sonia ezgulian raconte pourquoi, lui, qui n’est pas amateur de moto, il aime la BD Joe bar team dessinée à l’époque par Bar2.

Guillaume Long: "JoeBar Team, c’est une BD qui parle de motos. Je l’ai découverte quand j’avais 15 ans. Je parle du premier tome, parce qu’ensuite j’ai moins accroché. Le trait c’était du sous-Franquin, et moi qui venait de Gaston et de Spirou, ça me parlait beaucoup. Et il y avait ces histoires de motos.

Curieusement je ne suis pas passionné de motos, ni d’automobiles, d’ailleurs. Et je n’en dessine jamais, je trouve ça trop compliqué et trop ch… à faire. Mais là, les gags étaient très drôles. A l’époque j’écoutais Nirvana, j’écoute toujours, je ne crois pas que ce soit honteux.

Je me rappelle, il y avait une réplique culte que j’adorais qui était :

Je pisse sur les tweens poussifs à roulettes et les cylindres à trous.

C’est ce que disaient les personnages à motos quand ils doublaient les mobylettes… C’était des gags à la page. Je trouvais le dessin très bien fait, en particulier les motos, bien que ça ne m’intéresse pas. C’était surtout très drôle, et, pourtant, c'était toujours la même chose. C’était des gens qui s’arsouillaient en motos."

Ecouter Guillaume Long :

Écouter

►►► Joe Bar Team est une série de BD d'abord parue dans Moto journal à la fin des années 1990 par Bar2. Elle est ensuite dessinée par Fane, et ensuite par Pat Perna (scénario) - Henri Jenfèvre (dessin). Elle est publiée aujourd'hui par les éditions Vents d'Ouest.

La leçon de dessin de Guillaume Long

Comment j'ai dessiné A boire et à manger :

Les précédentes BD honteuses

Aller + loin