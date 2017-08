Sur son compte Twitter la star française annonce une tournée rock et blues.

Johnny Hallyday en concert à Bordeaux en 2013 © AFP / NICOLAS TUCAT

Johnny Hallyday a annoncé dimanche qu'il ferait l'an prochain une tournée "rock et blues", alors qu'il lutte depuis plusieurs mois contre un cancer.

"Bientôt 2018 tournée rock and blues", a indiqué la légende du rock français sur son compte Twitter, quelques semaines seulement après la fin des concerts des "Vieilles canailles" aux côtés d'Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, agrémentant son court message d'une photo prise lors d'un de ses concerts.

"Nous serons là", lui ont déjà répondu de nombreux fans, réjouis par cette nouvelle.

En mars, le chanteur de 74 ans, qui vit à Los Angeles, avait annoncé qu'il se soignait pour un cancer dépisté plusieurs mois plus tôt, tout en précisant alors qu'il ne mettait pas ses jours en danger.

Quelques jours plus tard, il avait affirmé sur Twitter qu'il avait démarré l'enregistrement en studio d'un nouvel album.

Son traitement ne l'a pas empêché de remonter comme prévu sur scène, pour le plus grand plaisir de ses fans, à l'occasion de la tournée des "Vieilles Canailles". Cette tournée, entamée en juin, s'était achevée début juillet, après 17 représentations en France, Suisse et Belgique.

Et ces derniers jours, le rockeur a publié sur Instagram des photos de ses vacances en famille à Saint Barth, dans les Antilles.

Deux années à fond

Son dernier album De l'amour est sort le 13 novembre 2015, c'est le 50e album studio du chanteur. Le racisme noir aux USA, le sort des migrants, les marches républicaines après les attentats de janvier 2015 en France (Un dimanche de janvier), et le terrorisme islamiste font de cet album un opus plus engagé que les précédents. Le 16 décembre au Zénith d'Amiens, Johnny Hallyday joue son cinquantième et dernier concert de l'année 2015.

Les 22 janvier 2016, le Rester Vivant Tour a redémarré sur la scène de l'Arena à Montpellier. Durant cette tournée, Johnny Hallyday a joué 90 représentations. En juillet 2017, le chanteur est diagnostiqué atteint d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans.