Joséphine Baker a été une grande résistante et s'est engagée dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons pu consulter son dossier de résistance et son dossier militaire au Service historique de la Défense à Vincennes.

La hanteuse Joséphine Baker est entrée dans le Résistance en 1939. © *

Joséphine Baker est arrivée en France à 19 ans et au fil des années, elle devient une icône des nuits parisiennes. L’artiste franco-américaine, qui sera panthéonisée ce mardi 30 décembre, est tombée amoureuse de la France et sa capitale. Jusqu’à s’engager dans la Résistance dès 1939. Elle fait passer ses informations dans des partitions de musique.

"Une honorable correspondante"

Celui qui a recruté Joséphine Baker s’appelle Jacques Abtey, du service de renseignement de l’Armée et chef du contre-espionnage à Paris. Il relate dans un livre sa rencontre avec l’artiste, dans une villa du Vésinet en région parisienne : "Grande fut ma surprise lorsque je l'aperçus… nous avancions par l'allée du parc, lorsque nous entendîmes un joyeux « Hello ! » Puis ce fut l'apparition, au-dessus des buissons, d'un feutre ratatiné… Souriant de toutes ses dents, elle était là, une main dans la poche d'un vieux pantalon, l'autre tenant une vieille boite de conserve rouillée remplie d'escargots … Je fus, dès le commencement de notre conversation, saisi par l'étrange rayonnement de mon interlocutrice". Il n’était pas nécessaire de la convaincre, Joséphine Baker était prête à s’engager. Jacques Abtey se souvient bien de ses mots :

La France est douce, il fait bon y vivre pour nous autres gens de couleur, parce qu'il n'y existe pas de préjugés racistes. Ne suis-je pas devenue l'enfant chérie des Parisiens. Ils m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je leur ai donné le mien. Je suis prête, capitaine, à leur donner aujourd'hui ma vie. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des rapports dans la doublure de ses robes

Des documents rassemblés juste après la guerre, pour faire valoir des faits de résistance, permettent de retracer les activités de Joséphine Baker. Il y a des rapports de hauts gradés, comme le général Pierre Billotte, un très proche du général de Gaulle. Il écrit par exemple que "Mademoiselle Baker est une ardente patriote qui au détriment de sa santé, a mis sans compter son grand talent au service de la propagande française et des œuvres françaises. Elle a de plus avec une intelligence exceptionnelle, utilisé ses relations internationales très nombreuses pour faire parvenir aux organismes qualifiés des renseignements très précieux pour la défense nationale".

Des archives concernant Joséphine Baker, lors de la Seconde Guerre mondiale. © Radio France / Service historique de la Défense à Vincennes.

Dans une autre note, on lit que "Joséphine Baker ne semble pas avoir la confiance des services américains." Ce qui pour la France est gage de loyauté et de confiance envers cette Américaine naturalisée française en 1937, au moment de son mariage avec Jean Lion. Si les documents militaires et le renseignement restent très flous sur ses missions, on sait par son agent de liaison, Jacques Abtey, qui se fait passer pour son régisseur, qu'elle profitait de ses tournées à l'étranger et des soirées mondaines pour recueillir des informations précieuses. Elle cachait des rapports dans la doublure de ses robes et retranscrivait des plans à l'encre sympathique sur ses partitions.

Elle intègre l’armée de l’air

Joséphine Baker a toujours préféré au terme d'espionne celui "d'honorable correspondante", elle ne se voyait pas en Mata Hari. En 1944, elle va plus loin encore dans son engagement patriotique, en intégrant l'armée de l'air, les "Formations Féminines de l'Air" comme "élève stagiaire rédactrice". Elle est détachée en tant que sous-lieutenant auprès de l'état-major de l'Air.

Des archives concernant Joséphine Baker, lors de la Seconde Guerre mondiale. © Radio France / Service historique de la Défense à Vincennes

À partir de juillet 1944, Joséphine Baker rentre de l'étranger et va surtout donner des concerts pour soutenir les soldats et les populations civiles meurtries. Mais comme le dit Marion Soutet, conservatrice du patrimoine, "elle voulait qu'on la voie davantage comme une combattante qui chante, que comme une chanteuse combattante".