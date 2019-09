Pour ses soixante ans, Astérix s’expose pendant trois jours à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. L’occasion de lire un album entier dans ses planches originales.

Légende : Détail de l'affiche de l’exposition "Astérix le Gaulois, aux origines" à la BNF du 20 au 22 septembre 2019 © Auteur : Uderzo et Goscinny - Editions Albert René

. Le 29 octobre 1959, était publiée dans Pilote la première planche d’Astérix le Gaulois, une histoire imaginée sur un coin de table quelques mois auparavant par René Goscinny et Albert Uderzo. Influencés par Laurel et Hardy, ils prenaient avec humour le contrepied des clichés sur les héros…

Soixante après, les pages originales dessinées à l’encre de Chine font partie du fonds de la Bibliothèque nationale depuis le don d’Albert Uderzo en 2011. Il s’agissait alors d’un geste fort de la part du dessinateur pour montrer l’importance du 9e art. Les pages d’Astérix sont conservées aujourd’hui aux côtés de la Bible de Gutenberg, par exemple.

Naissance de l'idée d'Astérix et Obélix entre Uderzo et Goscinny / Goscinny Uderzo - Editions Albert René

Les planches d’Astérix le Gaulois vont être accompagnées de quelques planches originales de deux autres albums : La Serpe d’or, le second de la série et d’Astérix chez les Belges, dernier album d’Astérix écrit par René Goscinny et de documents prêtés par la fille du scénariste, Anne. Parmi eux, les premières notes manuscrites de Goscinny, le synopsis très détaillé et le scénario, conçu comme un scénario de cinéma : à gauche la description de la case et à droite les dialogues.

Albert Uderzo dessinateur exceptionnel

La lecture des planches est l’occasion de mesurer la maîtrise graphique incroyable d’Albert Uderzo : elles ne comportent quasiment aucun repentir (le fait de revenir sur un dessin). Sous le dessin au pinceau, on devine un substrat crayonné. En noir et blanc, le dessin est mis à nu. On mesure la pureté du mouvement, le souligné du grotesque, la vivacité du contraste et de la lumière.

Surtout, s’extasie Carine Picaud conservateur à la réserve des livres rares à la Bibliothèque Nationale de France, les aventures d'Astérix sont un véritable mille feuilles :

"Je pense que son succès est lié aux différents niveaux de lecture auxquels on peut accéder à différents âges. Enfant, on ne discerne pas toutes les subtilités.

Au fil des relectures on va découvrir des choses qui nous avaient échappées : toutes ces allusions, ces détournements, ou ces citations qui font le sel de la BD.

Si les aventures d'Astérix plaisent encore aujourd’hui, c’est qu’elles sont porteuses de valeurs comme l’universalité, l’aspiration à la liberté, le respect et l’amitié entre les peuples, malgré les divergences, et les stéréotypes parodiés sur un ton bon enfant."

La dessinatrice Catel publie une biographie dessinée de René Goscinny : Le Roman des Goscinny qui paraît chez Grasset.

La dessinatrice Catel publie une biographie dessinée de René Goscinny : Le Roman des Goscinny qui paraît chez Grasset.

