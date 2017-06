En juin, pleurez devant RiME, envahissez la galaxie dans Endless Space 2, bondissez dans Loco Roco, chopez une migraine avec Fragments of Euclid et battez-vous contre Fire Emblem.

La sélection jeux vidéo de France Inter

Préparer les mouchoirs, avec RiME

Dans RiME, il y a un renard malicieux dont on ne sait pas bien s'il veut nous indiquer le chemin ou nous perdre plus encore. Il y a un oiseau cruel qui craint l'orage. Il y a des silhouettes silencieuses, tour à tour menaçantes ou tristes. Il y a une mystérieuse tour et des escaliers qui mènent vers une plus mystérieuse encore récompense. Il y a un robot silencieux et maladroit, dernier survivant de son espèce. Il y a des décors pastels, de la poésie qui crève l'écran et une sourde mélancolie qui accompagnent le parcours de ce petit garçon à la rencontre de son destin. Difficile d'en dire plus sans gâcher la surprise, mais sachez que RiME est un superbe cadeau à faire à un enfant, que ce soit le vôtre ou celui que vous avez été.

► RiME, disponible sur PC, PlayStation 4, XBox One, et au troisième trimestre 2017 sur Nintendo Switch

Rond comme un ballon, plus jaune qu'un citron, avec LocoRoco Remastered

En 2006, les possesseurs de PlayStation Portable découvraient LocoRoco, un jeu de plate-forme où tout était simplifié à l'extrême : un héros jaune fluo en forme de patate, des décors colorés, comme découpés dans du papier, et seulement deux touches pour faire bouger le tout (en faisant pencher le sol vers la gauche ou vers la droite) et atteindre la sortie. Un seul souci : LocoRoco devient de plus en plus imposant au fil de votre progression (mais peut se diviser à volonté). Facile à prendre en main et totalement décontractant, LocoRoco est toujours aussi amusant dans cette version "remastérisée" toute neuve.

► LocoRoco Remastered, disponible sur PlayStation 4

Avoir la tête à l'envers, avec Fragments of Euclid

Inspiré des œuvres de M.C. Escher (mais si, vous savez, tous ces objets mathématiquement impossibles et ces architectures qui défient la logique), Fragments of Euclid n'est pas fourni avec de l'aspirine, et c'est dommage. Le jeu vous plonge en effet avec délice dans une série de casse-têtes aussi beaux que retors, où vous devrez jouer avec une gravité capricieuse et des escaliers qui peuvent partir dans toutes les directions. Le tout va mettre vos petites cellules grises à rude épreuve. Petit bonus : le jeu est téléchargeable librement en échange de la participation financière de votre choix. Aucune excuse, donc, pour ne pas tenter l'expérience.

► Fragments of Euclid, disponible sur PC

Se mettre à la stratégie punitive, avec Fire Emblem Echoes

On reste dans une certaine idée du masochisme vidéoludique, avec Fire Emblem Echoes, remake largement amélioré d'un jeu de rôle stratégique sorti en 1992 au Japon, et resté inédit jusqu'ici dans nos contrées. Si l'on aura du mal à le recommander aux néophytes (qui pourront avantageusement se tourner vers les épisodes "Awakening" ou "Fates"), Fire Emblem Echoes fait tout de même un effort appréciable pour se rendre accessible. Mais sachez qu'il ne vous prendra pas bien longtemps par la main, et que les batailles peuvent tourner au fiasco en un clin d’œil si vous n'êtes pas suffisamment stratège dans l'âme. Pour les amateurs, cet épisode reste un petit bijou, avec son histoire, son ambiance nostalgique, et son système de jeu aussi exigeant que gratifiant.

► Fire Emblem Echoes, disponible sur Nintendo 3DS

Conquérir les espaces infinis, avec Endless Space 2

Exigeant,Endless Space 2 l'est aussi, tout comme n'importe quel autre "4X", ces jeux de stratégie à grande échelle inspirés, notamment, par le vénérable aïeul Civilization. "4X" comme "eXplore, eXpand, eXploit et eXterminate", les quatre piliers du genre. Endless Space 2 suit à la lettre les règles mais cherche aussi à être une porte d'entrée pour les joueurs novices qui voudraient s'y essayer, comme un champion d'échecs qui aurait envie de vous apprendre les ficelles (pour mieux vous battre à la fin, certes). Et ce n'est pas du luxe, face à l'immensité de possibilités offertes au joueur à chaque tour et à la complexité réjouissante de l'univers. Si vous avez le temps (il en faut, et beaucoup) de vous y plonger, Endless Space 2 peut vous apporter la même satisfaction que de réussir à terminer un marathon.

► Endless Space 2, disponible sur PC