Quel est le vrai pouvoir du rire ? Que permet-il ? C'est ce qu'est venu expliquer le dessinateur de presse et auteur, Jul au micro de Charles Pépin, dans l'émission "Sous le soleil de Platon".

Jul, dessinateur de presse et écrivain © AFP / Céline Villegas / Hans Lucas

“Le rire est comme un fluide qui dissout la colle, desserre les mâchoires, redonne du jeu”, nous dit Charles Pépin. Il rassemble, divise parfois, mais il peut aussi être aussi source de pouvoir pour celui qui le provoque.

Le rire pour exister en société ?

Le rire est un pouvoir selon le dessinateur Jul (Julien Berjeaut) : “Ma seule façon d’être populaire était d’être drôle en passant par le dessin. C'était un pouvoir de séduction. Quand je faisais des dessins sur les profs pendant les cours, le rapport d'autorité s’inversait, c’était une prise de pouvoir terrible !”

Le rire permet d’acquérir une forme de pouvoir et d’existence sociale.

“Les blagues peuvent très vite être à double tranchant et cela peut être comme une hubris de pouvoir particulier.”

Prendre du recul sur un sujet brûlant

Dessinateur de presse, Jul constate aussi que le rire permet de se frotter à une actualité avec du recul :

"Le rire nous décolle de l'assujettissement à la norme, de l’angoisse de vivre permanente et de l’heure de la mort qui arrive. Le rire est un pas de côté. Il permet de ne pas être collé à la situation. La seule dimension de ce métier, c’est d’avoir le recul et l’expérience de toutes les souffrances passées pour accoucher de quelque chose de drôle, de raconter rationnellement une histoire”.

Le rire, "notre plus grande humanité"

Jul : “Le rire est un paradoxe, c’est à la fois notre plus grande humanité, on n'est jamais aussi vertical, humain et moral que dans le rire, et on a ce côté animal du fou-rire, cette décharge irrépressible, c’est très communicatif”.

Il s'appuie sur le dictateur Staline pour souligner son propos : “Le rire du bourreau et le rire de la victime se rencontraient simultanément dans les sous-sols d'un cachot et dans les ors de l’URSS. Cela illustre très bien cette ambiguïté en soi. Intrinsèquement, le rire n'est rien. C'est juste une façon d'exercer son humanité et on peut l'exercer dans plein de directions opposées".

L'art de faire rire

"L'art du rire quand on le pratique, quand on l'élabore, et le manufacture, c'est de créer une espèce de faux hasards, de fausses surprises, puisque c'est l'objet d'un grand artisanat."

Il explique aussi que le rire dans l'art dépend aussi et surtout de celui qui le reçoit : “Le rire lorsqu’il est associé à une forme d’art comme la comédie, le cinéma, le théâtre ou le dessin, ce n’est pas un art et une beauté en soi, c’est une beauté profondément relationnelle.

En fin de compte, la plupart des choses je ne les trouve pas spécialement drôles. Je les trouve émouvantes, belles, grandes, troublantes, tristes.

Je pense que pour bien rire, il faut bien savoir pleurer.

L'âme humaine est un océan. Le rire fait partie des tempêtes."

Un rire particulièrement français ?

Jul : “Selon les milieux sociaux, les âges, on ne rit pas des mêmes choses. Dans une autre langue, on est dans un univers différent. En France, il y a un type d’humour, un humus particulier, ancien : l’humour gaulois.

Puis il y a la pensée des Lumières, l’humour de salon, rabelaisien et l’esprit français. Avec le mot d’esprit, le jeu de mots et cette espèce de rapidité, d’acidité et de cruauté".

Avec la décolonisation, les pieds-noirs ont apporté une fantaisie particulière exotique venue du mélange avec le monde arabe et le monde juif, très absent de la culture française auparavant.

