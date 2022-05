Dans ce roman, Julia Deck raconte une histoire qui a lieu dans un château appartenant à un mythique acteur français. Dans ce château, il y a sa famille, sa femme, ses enfants et ses employés, mais il y a aussi des secrets. "Monument national" est en compétition pour le 48è Prix du Livre Inter

Julia Deck © AFP / Ulf Andersen

Le monument national du titre est un homme, que dis je, un homme, une star, une immense star vieillissante. D'ailleurs, le grand événement à venir sera ses 70 ans. Il vit dans une grande demeure avec sa beaucoup plus jeune épouse, sa domesticité et la narratrice, leur fille de sept ans, adoptée au loin. C'est la matière de Closer, publiée aux Éditions de Minuit. Et l'écrivaine va faire de la littérature avec, va faire des télescopages, des rencontres. Rambouillet - Le Blanc-Mesnil, les stars et même les macrons voisinent avec les habitants du neuf trois et les gilets jaunes. C'est énorme, mais c'est raconté d'une écriture sobre, plus moqueuse que méchante. Au fond, c'est la tradition du roman français d'observer la société. Et Julia Deck le fait en riant.

Pourquoi s'intéresse-t-on aux couvertures de Closer ou de Paris Match, quand bien même on n'achète pas ces journaux ? Pourquoi retient-on toutes sortes d'informations sur les people ? c'est bien qu'ils jouent le rôle d'une mythologie contemporaine explique Julia Deck. "On a aussi besoin d'avoir des idoles, des modèles, ne serait ce que pour s'en démarquer. J'ai voulu traiter ce monde là dans un genre littéraire. Et ça passe par une forme d'ironie, mais j'espère une forme d'ironie pas trop marquée, parce que pour moi, il y a forcément de la tendresse pour tous les personnages, sinon on ne peut pas les faire exister."

En mélangeant assez naturellement les personnages réels et les personnages fictifs, Julia Deck est dans la tradition des mémorialistes, mais sans la méchanceté. On n'est pas tout à fait dans la satire, non plus : "J'ai une éducation littéraire assez classique. J'ai lu avec passion les romanciers français, les romanciers anglais du 19ᵉ et tout ça, ça s'inscrit dans une certaine tradition du roman naturaliste. Alors c'est vrai que ce n'est pas des modèles que je regarde tous les jours, parce qu'il y a aussi la lecture des journaux. Il y a aussi le réel qui nous imprègne. Mais finalement, le fait qu'on dise que ça ne relève d'aucun genre très précis. Moi, ça me va. Je trouve que la forme, le genre, il est aussi fait pour être dépassé."