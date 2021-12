Parmi les mesures annoncées lundi par Jean Castex, l'interdiction des concerts debout fait grincer des dents les artistes, d'autant plus que les meetings politiques, eux, ne sont pas restreints.

Julien Doré a transformé son affiche "en concert" en affiche "en meeting" © Capture d'écran Facebook

Lundi soir, Jean Castex a annoncé, parmi les nouvelles mesures de lutte contre le variant Omicron du Covid-19, l'interdiction des concerts debout à compter du 3 janvier et pour au moins trois semaines. Une annonce qui affecte les tournées de nombreux artistes, chanteurs, chanteuses ou humoristes, qui devaient commencer ou reprendre début 2022. Par ailleurs, les rassemblements en intérieur sont limités à 2 000 personnes – ce qui concerne un peu plus de 150 salles en France.

Mais les artistes rient jaune : si les spectacles sont soumis à cette restriction, ce n’est pas le cas des meetings politiques, qui ne sont pas restreints (il était impossible de prononcer une telle interdiction, inconstitutionnelle, mais une invitation à réduire la taille des meetings était possible).

Une tournée de meetings et pas de concerts

Dès lundi soir, plusieurs artistes ont ainsi réagi sur les réseaux sociaux, annonçant… leur candidature à l’élection présidentielle, comme Eddy de Pretto ou Grand Corps Malade. L’humoriste Jarry a tweeté "Désormais, mon spectacle devient un meeting politique ! Pas de jauge, Jarry président". La chanteuse Hoshi a posté un photomontage de son visage sur le portrait officiel d'Emmanuel Macron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Mardi matin, Julien Doré a posté une photo des dates de sa tournée avec la mention "en concert" remplacée par "en meeting". Le chanteur avait déjà, lundi soir, publié la mesure : "Les mesures annoncées ne s’appliquent pas pour les meetings politiques", accompagnée d’un regard désapprobateur.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Des concerts de Souchon et Orelsan reportés ou annulés

Cependant, il y a fort à penser qu’au-delà de la blague, les artistes ne pourront pas maintenir leurs concerts. D’ores et déjà, plusieurs d’entre eux ont annoncé des annulations : les premières dates de la tournée des Zéniths d’Alain Souchon, par exemple, sont reportées. Quant aux dates de tournée d’Orelsan, elles sont purement et simplement annulées au moins jusqu’au 25 janvier (ce qui concerne donc les concerts à Caen, Rouen, Lille et Amiens) : "On ne peut pas rembourser la moitié d’une salle, c’est discriminatoire : qui allez-vous rembourser et pourquoi ?" a expliqué sur RMC le producteur de la tournée, Angelo Gopée. Le groupe LiveNation a fait le choix d’annuler et de ne pas reporter, car "les salles sont complètes jusqu’à la fin de l’année 2022". Les tournées internationales de plusieurs artistes, qui devaient passer en France, sont aussi reportées ou annulées