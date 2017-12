Pourquoi Julien Doré a-t-il le nom de Jean d'Ormesson tatoué sur le bras ? Pour ceux qui l'ignoreraient encore, voici l'histoire

Julien Doré sur la scène du festival Aluna © AFP

Julien Doré a eu un début de journée un peu difficile :

J'ai été réveillé par quelque chose d'assez morbide, qui est cette course aux commentaires. On me demandait de répondre, mais en même temps on m'annonçait son départ

Julien Doré n'a donc pas commenté la disparition de Jean d'Ormesson. Mais il lui a rendu hommage d'abord via un tweet

Puis en lisant un extrait de C'était bien ce matin dans la Bande Originale :

"Ne vous laissez pas abuser. Souvenez-vous de vous méfier. Et même de l'évidence: elle passe son temps à changer.

Ne mettez trop haut ni les gens ni les choses. Ne les mettez pas trop bas. Non, ne les mettez pas trop bas. Montez.

Renoncez à la haine: elle fait plus de mal à ceux qui l'éprouvent qu'à ceux qui en sont l'objet. Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie aussi est une sagesse. Et la sagesse, une folie. Fuyez les préceptes et les donneurs de leçons. Jetez ce livre. Faites ce que vous voulez. Et ce que vous pouvez. Pleurez quand il le faut. Riez. J'ai beaucoup ri. J'ai ri du monde et des autres et de moi.

Rien n'est très important. Tout est tragique. Tout ce que nous aimons mourra. Et je mourrai moi aussi. La vie est belle."

Pourquoi Jean d'Ormesson

Julien Doré a un talent particulier pour choisir le nom de ses groupes : Dig Up Elvis au début des années 2000, puis The Jean D'Ormesson Disco Suicide, groupe spécialisé dans la mise au goût du jour de tubes disco dans un style blues ou folk.

Mais pourquoi Julien Doré a-t-il baptisé son groupe Jean d'Ormesson Project ? A l'époque de la Nouvelle Star il racontait volontiers que c'était à la suite d'une soirée un peu arrosée. Il y a quelques mois sur le plateau d'entrée libre il donnait une version légèrement différente

