Les aventures de l’enfant-loup, dansées en quête de lien avec la nature : et si Mowgli vivait aujourd’hui ?

AKRAM_KHAN_JUNGLEBOOK © AMBRA VERNUCCIO

Akram Khan avait dix ans quand il interpréta le jeune Mowgli du Livre de la jungle, adapté en danse indienne. À jamais, le célèbre livre de Rudyard Kipling lui donna le goût de la scène ! Presque 40 ans après, il réimagine aujourd’hui les aventures du petit garçon élevé par les loups sous un jour écologiste. Par le prisme du changement climatique et de la crise migratoire, c’est dans une grande métropole de notre époque que Mowgli rencontre les animaux de la jungle et comprend que, au bout des comptes, humains et animaux partagent une seule et même planète. Ici, Mowgli est une fille et les animaux représentent des populations réfugiées en ville. La jungle est urbaine.

AKRAM_KHAN_JUNGLEBOOK / AMBRA VERNUCCIO

Car si le recueil de Kipling évoque en sourdine le lien entre humains et animaux, il faut d’urgence réinventer nos récits fondateurs pour réconcilier Nature et Culture. Aussi Akram Khan voit-il dans l’histoire de Mowgli celle d’un jeune réfugié climatique.

Sur une musique originale de Jocelyn Pook, accompagnée par la fille de Ravi Shankar, légende de la musique indienne, ce narrateur chorégraphique hors pair invite dix danseuses et danseurs à s’immerger dans les sublimes animations de Naaman Azhari, et les projections de Yeast Culture, artistes visuels qui ont déjà enchanté DESH et Chotto Desh.

AKRAM_KHAN_JUNGLEBOOK / AMBRA VERNUCCIO

Aujourd’hui Akram Khan est l’un des chorégraphes les plus célèbres de la planète. Pendant longtemps, il a ébloui son public en dansant le kathak, style indien particulièrement raffiné. Il crée des spectacles qui sont inspirés des grands récits fondateurs.

Presque 130 ans après la parution de celui-ci, le monde a tant changé qu’il importait de jeter un nouveau regard sur Mowgli. Aussi Akram Khan nous présente un Livre de la jungle réimaginé qui se joue dans le monde actuel, dans un contexte donc très différent :

La plupart des histoires modernes, dont The Jungle Book, traduisent le point de vue d’un genre humain qui se considère propriétaire de la nature, alors que dans les épopées anciennes, l’homme est vu comme un simple visiteur de la planète. Il doit donc s’y comporter avec respect, comme quand on va chez quelqu’un chez qui on est invité.

AKRAM_KHAN_JUNGLEBOOK / AMBRA VERNUCCIO

►►► Distribution

DIRECTION & CHORÉGRAPHIE AKRAM KHAN

ASSISTANT CHORÉGRAPHIE MAVIN KHOO

AUTEUR TARIQ JORDAN

CONSEIL DRAMATURGIQUE SHARON CLARK

COMPOSITION MUSICALE JOCELYN POOK

CRÉATION SON GARETH FRY

CRÉATION LUMIÈRES MICHAEL HULLS

SCÉNOGRAPHIE MIRIAM BUETHER

DIRECTION DE L’ANIMATION ADAM SMITH (YEASTCULTURE)

(YEASTCULTURE) PRODUCTION & RÉALISATION VIDÉO NICK HILLEL (YEASTCULTURE)

(YEASTCULTURE) ARTISTES/ANIMATEURS ROTOSCOPIE NAAMAN AZHARI, NATASZA CETNER, EDSON R BAZZARIN

DIRECTION DES RÉPÉTITIONS NICKY HENSHALL, ANDREW PAN, ANGELA TOWLER

AVEC LUCIA CHOCARRO, TOM DAVIS-DUNN, THOMASIN GULGEC, MAX REVELL, MATTHEW SANDIFORD, PUI YUNG SHUM, FUKIKO TAKASE, HOLLY VALLIS, VANESSA VINCE-PANG, LUKE WATSON, JAN MIKAELA VILLANUEVA (ARTISTE INVITÉE)

DANS LE CADRE DES SAISONS DU THÉÂTRE DE LA VILLE HORS LES MURS ET DU THÉÂTRE DU CHÂTELET