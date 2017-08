Tentative de réhabilitation des « nanars » de la BD : des BD choquantes ou passées de mode, mais qui ont touché les dessinateurs d’aujourd’hui.

Jurassik Reich de Felix Kerjean © Superloto

6/8 - Aujourd’hui après Matthieu Bonhomme et les BD de Dérib et de Craenhals, Ugo Bienvenu qui vient de publier Paiement accepté chez Denoël, présente Jurassik Reich de Felix Kerjean.

«C’est une BD honteuse parce que c’est une sorte de répertoire de ce que peuvent faire des nazis avec des dinosaures : décapitations, viols… C’est assez jouissif à lire parce que c’est bizarre, et libre. Ça peut faire penser au travail de Topor. C’est aussi la BD d’un ami qui travaille au studio Moi production et que j’aime beaucoup. C’est une curiosité inavouable. Il y a beaucoup d’amour, et beaucoup d’humour. D’ailleurs, Felix a remercié tout le monde à la fin de son livre, ce qui est admirable. Il a écrit : "je remercie tout le monde", c’est très bien (rires) !

Jurassik Reich

Jurassik Reich,la BD de Félix Kerjean est conçue comme un journal de campagne absurde qui nous plongerait au coeur d'une bataille au Jurassique. "Guerre longtemps oubliée, vue trop souvent comme un massacre de dinosaures par des soldats nazis, l’auteur nous propose un regard plein d’humanité envers ces hommes et ces femmes qui ont combattu des monstres antédiluviens"...

Les précédentes BD "honteuses"

