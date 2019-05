Les tenues du Gala du Met à New York ont une nouvelle fois tenu toutes leurs promesses d'excentricité.

La chanteuse Katy Perry au Gala du Met 2019 lundi 6 mai © AFP / DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Chaque année, le Costume Institute de New York organise l'événement mode le plus incontournable de l'année : son gala, destiné à financer en grande partie l'institut. Le Costume Institute a fusionné avec le Metropolitan Museum of Art de New York. Depuis dix ans, il possède la plus grande collection de costumes au monde.

Le Gala du Met est co-présidé par Anna Wintour, la rédactrice en chef de l’édition américaine du magazine Vogue depuis 1995. Depuis cette année-là, 145 millions de dollars ont été récoltés lors du gala annuel.

Toutes les stars se pressent pour montrer les tenues les plus excentriques. Le thème de cette année était l’esthétique camp. La référence est faite à l'ouvrage Notes of Camp de Susan Sontag publié en 1964, évoquant "le goût pour le non-naturel", "l’artifice" et "l’exagération", "un dandysme à l’âge de la culture de masse".

Lady Gaga marque la soirée

La chanteuse Lady Gaga, apparue dans une robe en viande aux MTV Awards en 2010, a fait fort encore cette année au Gala du Met, en se changeant à trois reprises en public en montant les marches.

Lady Gaga arrive dans sa première tenue au gala du Met 2019 © Getty / John Lamparski/Getty Images

Lady Gaga dans sa deuxième tenue au gala du Met 2019 © Getty / John Lamparski

Lady Gaga s'est changée une nouvelle fois au gala du Met 2019 à New York © Getty / John Lamparski

Lady Gaga dans sa quatrième tenue lors du gala du Met 2019 © Getty / John Lamparski

Céline Dion scintille

Céline Dion apparaît au gala du Met 2019 © AFP / ANGELA WEISS

Jared Leto effraie

L'acteur de Requiem for a dream est apparu dans une robe Gucci, son double à la main. C'est le directeur artistique Alessandro Michele qui a créé cette tenue, inspirée de son propre défilé à Milan en 2018.

L'acteur Jared Leto au gala du Met 2019 © AFP / DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezra Miller et ses sept yeux

Le comédien et musicien Ezra Miller est connu pour son rôle du super-héros The Flash dans l'univers cinématographique DC Comics et vu dans Afterschool, Another Happy Day, We Need To Talk About Kevin, Le monde de Charlie et Les animaux fantastiques. Il est arrivé au gala avec un masque qu'il a ôté, laissant apparaître sept yeux, une illusion d’optique réalisée par l’artiste et maquilleuse Mimi Choi.

Gala du Met 2019 : l'acteur Ezra Miller © AFP / ANGELA WEISS

La rappeuse Cardi B rend hommage aux règles des femmes

La rappeuse Cardi B au gala du Met 2019 © AFP / ANGELA WEISS

La championne de tennis Serena Williams en couple

Serena Williams en jaune et rose est apparue avec son époux, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian

La championne de tennis Serena Williams et son mari Alexis Ohanian au gala du Met 2019 © AFP / Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jordan Roth

Le directeur de cinq théâtres de Broadway à New-York, a marqué les esprits dans une immense tenue.

Le directeur de théâtres new yorkais Jordan Roth au gala du Met 2019 © Getty / John Lamparski

"Au moment où j'ai su que le thème était Camp, j'ai su que je voulais que ma tenue soit à la fois au sujet du spectacle et une performance en elle-même."

Zendaya en Cendrillon

La comédienne et chanteuse, révélée par les productions Disney Channel Shake it up (2010-2013) et Agent K. C. (2015-2018), est apparue dans un conte de fées.

L'actrice et chanteuse Zendaya apparaît dans une robe de conte de fées © Getty / Karwai Tang / Contributeur

Kylie Jenner en tenue de gala plutôt "sobre"

Membre de la tribu Kardashian, l'influenceuse était toute de mauve vêtue, jusqu'aux cheveux.

Gala du Met 2019 : la top Kylie Jenner © AFP / ANGELA WEISS

Kim Kardashian dévoile ses formes

Gala du Met 2019 : Kim Kardashian dans une robe Mugler très près du corps © Getty / Taylor Hill

Charlotte Gainsbourg et Rami Malek, tous deux en noir

La chanteuse et actrice française était aux côtés de Rami Malek, le comédien qui a incarné Freddy Mercury dans la biographie du leader du groupe Queen Bohemian Rhapsody, révélé par son rôle dans la série Mr Robot.

Les acteurs Charlotte Gainsbourg et Rami Malek sont arrivés ensemble au gala du Met 2019 © Getty / Bauzen

Ryan Murphy et ses perles

Le scénariste de 53 ans, créateur notamment des séries Nip/Tuck, Glee et American Horror Story, et réalisateur du film Mange, prie, aime avec Julia Roberts en 2010, est arrivé sur le tapis rouge dans une tenue faite de perles.

Gala du Met 2019 : le scénariste Ryan Murphy dans une tenue entièrement faite de perles © AFP / ANGELA WEISS / AFP

Le top model Emily Ratajkowski tout en transparence

Le mannequin a rendu un hommage à la chanteuse Cher dans une robe transparente et dénudée conçue par Peter Dundas, créateur norvégien.

La top Emily Ratajkowski au gala du Met 2019 © Getty / Dia Dipasupil

La rappeuse Nicki Minaj et sa traîne rose