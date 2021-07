Martin Shkreli, propriétaire de la fameuse relique, a écopé de sept ans de prison pour fraude boursière et doit rembourser plus de 7 millions de dollars. Il est connu pour avoir multiplié par 50 le prix d’un médicament pour traiter le VIH.

L'unique exemplaire d'un mystérieux album des rappeurs new-yorkais du Wu-Tang Clan, "Once upon a time in Shaolin", a été vendu mardi. © AFP / *

Le mystérieux album du Wu-Tang-Clan refait surface, mais son nouveau propriétaire reste pour l’instant inconnu. Vendu deux millions de dollars à Martin Shkreli en 2015, il vient d’être revendu pour solder la condamnation de ce magnat de l’industrie pharmaceutique. À l’époque, il s’était vanté d’avoir acheté l’unique exemplaire des légendes du hip-hop : 31 titres créés par le Wu Tang Clan, enregistrés entre la fin des années 2000 et le début des années 2010. Le double album contient un livre manuscrit en parchemin de 174 pages en cuir relié, emballé dans un coffret en argent et en nickel.

Il a augmenté le prix d'un médicament de 5000%

Le businessman de 38 ans, à l’égo surdimensionné, provocateur à souhait, venait de connaître une soudaine renommée après sa décision d’augmenter le prix du Daraprim, un traitement notamment contre le VIH,en rachetant le médicament avec sa start-up. Et cela, juste pour gagner plus d’argent. Ce médicament est utilisé depuis six décennies pour traiter la toxoplasmose, le paludisme et surtout les malades liées au sida. Le prix était alors passé de 13,50 dollars à 750 dollars, soit une augmentation de 5500%. De quoi ulcérer les patients et la classe politique.

Pas pressé d’écouter l'album, il avait expliqué à Bloomberg et lancé un message à une chanteuse qui l’admire : "Je pourrais peut-être le découvrir plus tôt si jamais Taylor Swift a envie de l'écouter par exemple." Martin Shkreli finit par diffuser quelques extraits, l’intro de l’album et l’un des morceaux pour célébrer la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine de 2016. Il promettait de le détruire si Hillary Clinton l’emportait. Très vite, un surnom lui est attribué : "l’homme le plus détesté d’Amérique". On peut dire qu’il l’a bien cherché.

En 2016, il tente un nouveau coup d’éclat. Il promet dix millions de dollars et veut racheter l’album de Kanye West, "The Life of Pablo". Mais la justice le rattrape quelques mois plus tard. Il est arrêté pour fraude boursière. Après sa condamnation, il cherche à mettre l’album aux enchères sur Ebay, puis menace de le détruire, avant qu'il soit saisi par la justice américaine. Le contrat signé lors de la vente de l’album précise qu’il peut être commercialisé 88 ans après son achat, donc en 2103.

Martin Shkreli a écopé de sept ans de prison et doit rembourser 7,36 millions de dollars. Il devrait être libéré en octobre 2022, mais ne reverra jamais l’album qu’il acheté. Reste à savoir si son nouveau propriétaire proposera un jour une séance d’écoute de l’album aux fans du Wu-Tang-Clan.