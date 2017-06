Le 23 juin, la visite officielle du Président Juan Manuel Santos sera l’occasion d’inaugurer la Saison colombienne en France. 5 grands événements sont prévus : un forum économique au ministère de l’Économie, une rencontre avec les représentants diplomatiques auprès de l’UNESCO, la remise du Doctorat Honoris Causa au Président Santos par l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), l’inauguration de la place Gabriel García Márquez et un concert binational à la Philharmonie de Paris.

Les avancées du processus de paix en Colombie, le dynamisme des échanges économiques et une coopération universitaire en pleine croissance ont constitué un contexte favorable à la mise en place de l’Année France-Colombie 2017.

Première Année croisée organisée en Amérique du Sud depuis l'Année France-Brésil (2009), l'Année France-Colombie débutera, de décembre 2016​ à juillet 2017, par une Saison française en Colombie, suivie par une Saison colombienne en France de juin à décembre 2017.

La décision d’organiser une Année France-Colombie en 2017 a été prise le 26 janvier 2015 par les présidents des deux pays, lors de la visite officielle à Paris du président Juan Manuel Santos, avec l’objectif de renforcer des relations bilatérales en plein essor dans un contexte très favorable (processus de paix, dynamisme économique), et d’actualiser la perception de la France en Colombie et de la Colombie en France.

►►► Quelques grands événements prévus

Anne Louyot, Commissaire générale pour la France, Source Institut français

►►► Les temps forts :

Ce qu’ont fait la France et la Colombie en cette année 2017, c’est promouvoir un nouveau regard, plus actuel et plus profond sur nos peuples pour mieux comprendre la richesse de nos cultures, nos valeurs partagées, nos forces et identifier de nouveaux espaces de coopération et de travail ensemble. Il s’agit finalement de continuer de consolider une relation d’amitié et d’appui mutuel qui dure depuis près de deux siècles.