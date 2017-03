Qui a été le premier architecte ? Sa figure a-t-elle évolué au cours des siècles ? Soigne-t-il son apparence ? Comment travaille-t-il ?

Carte publicitaire de cigarettes © L'architecte

Si l’histoire de l’art a retenu quelques grands noms d’architectes, si aujourd’hui, tels les grands chefs de cuisine, ils sont adulés par les médias et « starisés », connaît-on vraiment leur histoire, leur métier et la façon dont ils sont perçus ?

Portrait de Jean Nicolas Huyot, huile sur toile anonyme, 19e siècle © Beaux arts de Paris-Dist. RMN Grand Palais

L’exposition L'architecte. Portrait et clichés à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine s’attache à répondre à ces questions en faisant découvrir, essentiellement par l’image, l’apparition et l’évolution de la figure de l’architecte, sa formation, son univers de création, ses méthodes de travail, en solitaire ou en agence, ses outils et son vocabulaire.

Portraits de Charles Le Coeur par Auguste Renoir, huile sur toile, 1874 © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) - Gérard Blot

Longtemps placée au sommet de la hiérarchie des arts, l’architecture fut la « clé de voûte de tous les arts ». Aujourd’hui, plus qu’autrefois et grâce au développement des médias, l’architecte est un personnage qui fascine notre société contemporaine. Il devient le sujet – acteur ou personnage – d’œuvres littéraires et cinématographique, de bandes dessinées, ou encore de livres ou jeux pour enfants. À la « Une » des journaux et des magazines, en timbres ou billets de banque, il devient, parfois à son corps défendant, la star d’un système qui en a fait l’un des héros des temps modernes.

Les Soirées du Louvre, caricature de Charles Garnier par Pierre François Eugène Giraud, 1870 © BNF-Département Estampes et photographie

►►► Commissariat de l'exposition

Emmanuel Bréon , conservateur en chef du patrimoine, chef du département des peintures murales et des vitraux, Cité de l’architecture et du patrimoine

, conservateur en chef du patrimoine, chef du département des peintures murales et des vitraux, Philippe Rivoirard , architecte, historien et enseignant à l’ Ensa Paris-Val de Seine

, architecte, historien et enseignant à l’ Bénédicte Mayer, attachée de conservation, département des peintures murales et des vitraux, Cité de l’architecture et du patrimoine