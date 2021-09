On enregistre des records de ventes et une explosion de l'art contemporain au niveau mondial ces derniers mois. Cette bonne santé du marché se vérifie facilement dans les allées de la foire Art Paris, qui inaugure la nouveau Grand Palais éphémère dans l'alignement de la Tour Eiffel à Paris.

La foire Art Paris a commencé au Grand Palais Ephémère © Radio France / Isabel Pasquier

Art Paris, c'est la première foire d'art en France en présentiel depuis un an. Elle ouvre ce jeudi sa 23e édition, avec 140 galeries d’art moderne et contemporain, venues d’une vingtaine de pays, dont 40 % sont des galeries qui viennent pour la première fois.

Premier constat : une heure après l'ouverture de la foire aux collectionneurs, Pauline Pavec, jeune galeriste parisienne a déjà vendu tous ses tableaux de grands ciels enflammés, d'un jeune artiste franco-mexicain. "Il est 12:07 et nous avons déjà vendu tous les tableaux d'Adam Bogey. Nous travaillons maintenant sur liste d'attente !"

Sous la voûte bleu nuit du Grand Palais éphémère, qui offre une lumière plus douce que la grande verrière du Grand Palais, les collectionneurs sont venus nombreux , impatients, à ce premier rendez-vous avec les œuvres d'art physiques et non plus virtuelles. En grand majorité, ce sont des collectionneurs français.

Un marché qui ne s'est jamais vraiment arrêté

Plusieurs galeries ont vendu des œuvres avant même l'ouverture de la foire. En fait, les collectionneurs n'ont pas arrêté d'acheter pendant le confinement. Il faut dire que les galeries ont fait preuve d'une forte combativité et d'audace, avec des visites virtuelles, pour garder le contact avec leurs collectionneurs. "Nous sommes restés connectés via les réseaux sociaux", explique ce jeune passionné d'art contemporain. "J'ai continué d'acheter en ligne."

On a le sentiment que le marché de l'art, avec ces "anticorps", s'est comme nourri de la crise sanitaire. Et les chiffres confirment cet engouement pour l'art pendant la crise : record du nombre de transactions en France et au niveau mondial, explosion de l'art contemporain dans les galeries et les ventes aux enchères...

Pour Jean Minguet, économiste chez Art Price, "l'art contemporain a profité de la crise. Il a augmenté de 50% en chiffre d'affaire par rapport au premier semestre 2020. Il représente aujourd'hui 25% du marché, alors qu'il y a 20 ans, il ne représentait que 2 à 3% de ce marché."

Dans les allées de la foire Art Paris 2021, des œuvres éclectiques © Radio France / Isabel Pasquier

"Il y a eu un redressement spectaculaire"

Pendant la pandémie, les collectionneurs par passion et les spéculateurs qui misent sur la valeur refuge de l'art ont fait monter la fièvre du marché. Au grand étonnement de Guillaume Piens, commissaire général. "Le marché de l'art a bien tenu pendant la crise", explique-t-il. "On a tous frisé l'arrêt cardiaque en avril 2020 avec le confinement et la fermeture des galeries. Mais les galeries ont fait preuve de résilience, et se sont bien battues. Globalement, il y a eu un redressement spectaculaire, en particulier en France. Et la situation française est extraordinaire, avec d'importantes galeries étrangères qui viennent s'installer à Paris, qui retrouve sa première place sur le marché de l'art en Europe, le Brexit ayant bien paralysé le marché."

Au-delà des œuvres d'historiques, comme Picasso et Jean Dubuffet, à plusieurs centaines de milliers d'euros, Art Paris fait la part belle à la scène émergente avec des œuvres passionnantes et beaucoup plus abordables : Rose Barberat, Li Chevalier, Maje Assefjah, Gopal Dagnogo... Des artistes dont les univers bousculent notre horizon encore confiné.