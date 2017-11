Pour fêter son trentième anniversaire, L’as-tu lu mon p’tit loup s’installe à la 6e édition de Radio France fête le livre !

L'as-tu lu mon p'tit loup © Radio France

Autour de Denis Cheissoux :

Timothée de Fontbelle, Patrice Wolf, Malika Doray, Nathalie Beau, Lucie Kosmala, Michèle Moreau, Daniel Pennac, et de nombreuses voix de France Inter célébreront L’as-tu lu…

L’aventure commence il y a 30 ans, à l’automne 1987.

Deux jeunes papas poules ouvrent une nouvelle fenêtre dans le paysage audiovisuel français à une heure de grande écoute.

Denis Cheissoux dépose des livres pour enfants dans les oreilles de tous, avec son ami Patrice Wolf.

Ce foisonnement éditorial devient un rendez-vous, un label, une marque du service public qu’est France Inter.

La mini-émission (la troisième en longévité sur l’antenne de France Inter après le Jeu des 1000 euros et Le masque et la plume) devient rapidement prescriptrice grâce à son ton, son envie et de vrais choix de qualité.

Depuis 10 ans, Eric Hauswald prête sa voix de comédien à cette aventure tous les dimanches.

Denis Cheissoux donne rendez-vous aux auditeurs au Studio 105 de la Maison de la radio pour une célébration haute en couleurs !

A retrouver et à réécouter à volonté sur franceinter.f