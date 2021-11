Mohamed Mbougar Sarr, 31 ans, était le grand favori pour le prix Goncourt et il l'a remporté, grâce à son roman "La plus secrète mémoire des hommes". Le prix Renaudot est lui attribué à Amélie Nothomb.

L'écrivain Mohamed Mbougar Sarr, dans l'émission La Grande Librairie. © Getty / Eric Fougere

Il était l'une des grandes surprises de la rentrée littéraire, avec son roman "La plus secrète mémoire des hommes" (éditions Philippe Rey). Mohamed Mbougar Sarr est le lauréat du prix Goncourt 2021 annoncé ce mercredi 3 novembre. Grâce à son quatrième roman, il devient le plus jeune auteur récompensé. Mohamed Mbougar Sarr est publié dans une maison d'édition indépendante, et cela n'était plus arrivé pour un vainqueur de Goncourt depuis 37 ans.

L'auteur sénégalais est attendu au restaurant Drouant à Paris dans les prochaines minutes.

Le romancier transpose l'histoire de l’écrivain malien Yambo Ouologuem, le premier auteur africain de langue française à recevoir le Prix Renaudot. Il avait écrit "Le Devoir de violence" en 1968. Mais sa carrière se brise après des accusations de plagiat. Dans son ouvrage, Mohamed Mbougar Sarr raconte l'histoire d’un jeune écrivain sénégalais qui vit à Paris et qui se lance sur les traces d’un auteur africain surnommé le "Rimbaud nègre", auteur d’un seul livre avant d’être accusé de plagiat.

Mohamed Mbougar Sarr était invité d'Augustin Trapenard dans Boomerang en septembre dernier pour présenter son livre. "La littérature n’est pas à côté de la vie, mais à l’intérieur. Elle est sa veine la plus centrale" avait-il déclaré. Il considère la littérature comme "l’âme de la France, mais c'est aussi un lieu d'ambiguïtés, de domination et d’amour à la fois." Trois autres auteurs concourraient pour le prix, l'Haïtien Louis-Philippe Dalembert, Christine Angot et Sorj Chalandon.

Le Renaudot pour Amélie Nothomb

Le prix Renaudot est lui attribué à la romancière belge Amélie Nothomb, avec son trentième roman, "Premier Sang" (Albin-Michel) où elle rend hommage à son père. Ce diplomate, issu de la haute société belge, est mort l'an passé, au tout début de l'épidémie de Covid-19.