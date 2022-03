Julie Doucet succède à Chris Ware, Grand Prix 2021 du Festival international de la bande dessinée. Elle était finaliste des votes des auteurs de BD avec les Françaises Catherine Meurisse et Pénélope Bagieu.

Julie Doucet © kate Mada/L'Association

Cela fait longtemps que le Grand Prix d'Angoulême n'avait pas récompensé de femme. Et quelle femme ! Preuve de l'importance de la dessinatrice, Julie Doucet est primée alors qu'elle a cessé de dessiner en 1999 - elle s'est tournée vers les arts graphiques par la suite. Son œuvre indé est culte dans le milieu du 9e art.

La Montréalaise née en 1965 a été révélée dans l’univers du fanzine, notamment grâce à ses carnets bilingues et féministes Dirty plotte. Véritables briseurs de tabous et féministes à la fois, ses dessins ont été repérés par Weirdo à la fin des années 1990, puis par l’éditeur montréalais Drawn & Quarterly.

Ils ont été publiés en France à l'Association grâce au travail de Jean-Christophe Menu (Logique de Guerre Comix). Puis ce sera Ciboire de Criss ! en 1995, déjà un recueil de fragments, quatre autres livres et, en décembre dernier, Maxiplotte, un recueil de 400 pages.

Julie Doucet y évoque sans tabou, mais avec humour la vie du corps féminin : les règles, le désir sexuel, mais aussi les crottes de nez, les stéréotypes de genre….

Une œuvre étonnante, que l'on peut lire comme une réaction à son éducation dans les années 1970. Avant d’étudier les arts plastiques, Julie Doucet a fréquenté un couvent des sœurs de la congrégation des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie. Dans cet établissement pour jeunes filles, on y enseignait la couture, la dactylo, la cuisine… Une éducation qui mène à tout, même à un grand prix à Angoulême.

Aller plus loin