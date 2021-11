Voici un petit florilège des meilleurs moments des entretiens de Boomerang cette semaine : Augustin Trapenard recevait le guitariste et compositeur brésilien Gilberto Gil, la comédienne et humoriste Marie Papillon, le comédien Pierre Niney, le rappeur Orelsan et l'écrivaine Audrey Diwan.

"L'avantage de l'art, c'est de créer des émotions" - Le rappeur Orelsan dans Boomerang © Radio France / borchee

Réécoutez le best-of de la semaine mixé par Géro Imbert :

13 min Le best-of de Boomerang du vendredi 19 novembre 2021 Par Géro Imbert

Gilberto Gil

L'ex-ministre de la Culture, auteur, compositeur et interprète a profité de sa tournée française pour venir s'entretenir avec vous dans Boomerang.

Naturellement dans la musique populaire, la lutte, c'est quelque chose de permanent

Marie Papillon

L'humoriste et instagrameuse est venue partager son sens inné de l’absurde à l'occasion de la parution de sa BD "Marinette, 20 histoires sur la vie" où elle invite à se détacher de tous les tabous en général. Retrouvez l'entretien de Marie Papillon dans Boomerang.

MP : "Pour moi, c'est assez intuitif d'utiliser le rire parce que je me dis que c'est quelque chose qui rassemble les gens. On n'est pas dans un débat hyper sérieux où il faut imposer absolument ses arguments. On se marre juste. Rien que le fait de rire à quelque chose, même si on n'est pas d'accord, il y a quand même un échange […]

[…] Je me rappelle que c'était la honte d'être lesbienne. Aujourd'hui j'en fais un combat. À partir du moment où je me suis assumée en tant que homosexuelle, très vite, je me suis dit qu'il fallait que je me battre pour cette cause et pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire. On est encore très en retard sur beaucoup de ces questions. On avance, mais vraiment super lentement".

Pierre Niney

Après "OSS 117" et "Boite Noire", le voici à l'affiche de "Amants" le nouveau film de Nicole Garcia. Pierre Niney était au micro d'Augustin Trapenard :

PN : "C'est très dur d'écrire une bonne comédie. C'est plus dur qu'un bon drame. Il y a tellement d'humour différents

C'est dur de faire rire. On est censé être plus réacteur qu'acteur.

J'ai l'impression de vivre dans un monde où il va falloir constamment se battre et où j'espère que chacun peut ramener de l'humanité".

Orelsan

Il expliquait comment, plus que jamais avec ce tout nouvel album "Civilisation", paru aujourd'hui, il continuait d'évoluer tout en gardant la même base artistique et inspirer à ses fans une certaine continuité avec son œuvre et lui-même. Il en a profité pour partager sa vision de la vie d'artiste et ce qu'était à ses yeux qu'un bon son. Ne manquez pas son interview dans Boomerang :

O : "C'est à chaque artiste de se fixer sa place. Je me vois plus comme un narrateur que comme un acteur. J'aime bien parler de ma musique mais pas forcément de mon contenu. Je me vois plus comme quelqu'un qui raconte des histoires […]

L'avantage de l'art, c'est de créer des émotions. Après, les gens en font ce qu'ils veulent

[…] Peu importe les opinions, qu'on ait tort ou raison. Ce qui est important, c'est d'en faire quelque chose, de le dire. Souvent, les problèmes viennent de non-dits".

🎧 CARTE BLANCHE - L’odeur de l’essence

Audrey Diwan

La lauréate du Lion d’or "L’événement" est venue se confier auprès d'Augustin Trapenard, notamment vis-à-vis des représentations que l'on se fait de l'avortement aujourd'hui, et les raisons qu'ils l'ont conduite à représenter l'avortement au cinéma. Ne manquez pas de réécouter son intervention dans Boomerang :

AD : "Les mots, une fois qu'ils sont prononcés, font évoluer les mentalités. Ils racontent la peur et la nécessité de trouver une manière de trouver des solutions sans le dire […]

Je l'ai vécu d'un bout à l'autre, cette histoire, dans mon corps. J'ai l'impression d'être en conquête. J'en sors par les idées, par la pensée, au-delà de l'affrontement et de la confrontation. J'en sors par la discussion pour que se posent des questions".

