La romancière Ngozi Adichie, le réalisateur et humoriste Fabrice Eboué, la chanteuse soprano Sabine Devieilhe, le cinéaste Jacques Audiard et l'écrivain puis scénariste Antoine Dole étaient au micro de Boomerang cette semaine. Revivez les meilleurs moments de leur entretien auprès d'Augustin Trapenard.

Ne ratez rien du best-of de Boomerang mixé par Géro Imbert :

La romancière féministe vient de faire paraître "Notes sur le chagrin" (Gallimard), où elle dresse un récit sur la disparition de son père, en pleine crise sanitaire. L'écrivaine était au micro d'Augustin Trapenard :

Chimamanda Ngozi Adichie : "Je crois au libre échange des idées. Je crois aussi que les discours de haine se combattent avec les mots et pas par le silence. Si vous ne parlez pas, ces idées néfastes vont prospérer. Si vous les contrer par des mots, c'est plus efficace.

Quand je lis, je me sens moins seule. Ça me console de savoir que quelqu'un a éprouvé ce que je ressens".

Le réalisateur sort son tout nouveau film "Barbaque" avec à l'affiche Marina Foïs, Virginie Hocq et Jean-François Cayrey où un couple de boucher est en pleine crise jusqu'à ce que leur vie bascule le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui s'en ai pris à leur boutique. Fabrice Eboué était dans Boomerang :

La chanteuse soprano et l'ensemble Pygmalion se réunissent sur un disque qui sort aujourd'hui, sous la direction de Raphaël Pichon. Un disque qui s'inscrit peut-être comme le plus personnel qu'elle ait enregistré. Sabine Devieilhe est venue posée sa voix sur le micro de France Inter dans Boomerang :

C'est tout un travail de précision et d'orfèvrerie qu'on demande aux chanteurs

CARTE BLANCHE - Accompagnée du violoncelliste Antoine Touche, Sabine Devieilhe a choisi de croiser "Les séquoias" de Pomme, aux airs de Debussy et de Bach

À l'occasion de la sortie de "Les Olympiades", son nouveau film en noir et blanc, la Palme d’Or 2015 pour "Dheepan", et le triple lauréat du César du meilleur réalisateur, le cinéaste s'est confié dans Boomerang :

JA : "Je n'écris pas de romans, de poésie, j'écris des scénarios. Ce sont des objets transitoires qui n'ont d'existence que pour devenir des films. Ce que j'aime dans cette entreprise, c'est son caractère collectif, car l'idée telle qu'elle va être développée, elle va s'agrandir par les autres qui vont se l'approprier".

L'écrivain et scénariste vient de sortir "Show Bizarre", le nouvel album des aventures de Mortelle Adèle, accompagné d’un disque réalisé par le musicien Aldebert. Celui que l'on surnomme Mr Tan était aux côtés d'Augustin Trapenard :

AD : "J'avais besoin à un moment donné d'exprimer cette colère, d'exprimer aussi la peur que j'avais de disparaître dans cette violence-là.

J'avais besoin qu'on me regarde et qu'on me dise que j'existais