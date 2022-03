La comédienne Léa Seydoux, les écrivains Wole Soyinka et Benoît Peeters, l'artiste conceptuelle et photographe Sophie Calle et le cinéaste Jean-Jacques Annaud étaient les invités d'Augustin Trapenard. Le Best-of de la semaine vous propose de revivre les moments forts de leur entretien.

" L’écriture est une consolation qui rend le monde plus tolérable" - Wole Soyinka dans Boomerang © Getty / Trendsetter Image

On rembobine tous les grands moments de Boomerang cette semaine grâce au mix de Victor Kandelaft :

11 min Le Best-of de Boomerang du vendredi 18 mars 2022 Par Victor Kandelaft

Léa Seydoux

Elle est sans doute l'une des plus grandes actrices françaises de sa génération, après avoir notamment incarné le grand amour de James bond dans "Spectre" et "Mourir peut attendre". Sans oublier sa Palme d’Or pour son rôle dans "La vie d’Adèle". Elle est actuellement à l’affiche de "L’histoire de ma femme" d'Ildiko Enyedi, une comédie romantique qui se déroule dans les années 1980. La comédienne était dans Boomerang.

LS : "Le cinéma est au même niveau que la littérature, la musique ou la peinture. Ils sont a priori un luxe car non-essentiels, mais ils le sont totalement, en réalité.

La chose la plus importante quand on joue, c'est d'écouter l'autre

J’essaie toujours de trouver le mot juste. Pour moi, les mots sont à la fois fondamentaux et pas du tout. Car parfois, ce qui se dit se trouve entre les lignes. C'est ce que montre le cinéma".

Wole Soyinka

Le romancier, poète, dramaturge, Prix Nobel de littérature en 1986 tant il a toujours marié ses convictions humanistes à la littérature en y faisant constamment miroiter ses propres combats. Retrouvez son entretient au micro d'Augustin Trapenard.

WS : "La littérature c’est la continuité. C’est l’invention la plus continue de l’humanité, constante et garantie pour l’éternité. L'écriture est une façon d’expliquer, au moins pour soi, une vision du monde, des phénomènes et de l’humanité. Avec la musique, elle rend un monde intolérable plus tolérable".

Pour moi, le mot espoir a disparu assez tôt. Je l’ai remplacé par le mot "lutte".

Les mythes sont une projection des possibilités que l’humanité s’offre à elle-même. C’est, je crois, l’expression d’une sorte d’idéal qui fait partie de son salut".

Benoît Peeters

Le scénariste, spécialiste d’Hergé, théoricien et critique, est l’auteur de plusieurs essais sur la BD et vient de sortir "les 50 moments clés de l’histoire de la BD". Il était présent au 49e Festival d’Angoulême. L'auteur est venu se confier au micro d'Augustin Trapenard.

BP : "Une bonne histoire de BD, c’est une bonne histoire pour un dessinateur. Car la bande dessinée est un artisanat furieux. Page après page, l’intensité graphique doit être présente.

Les dictatures de tout genre n’ont jamais aimé les bandes dessinées et les caricatures, car elles sont des forces de liberté".

La force des BD, c’est qu’on ne les lit pas, on les relit. Les bandes dessinées de notre enfance, elles demeurent en nous et nous accompagnent toujours.

Sophie Calle

L'artiste expose "Les fantômes d’Orsay", une œuvre par laquelle elle exprime un aller-retour permanent entre son passé, son présent et l’ensemble de sa création, s'appuyant autant sur la photographie que sur la poésie, sa manière unique de tisser ses propres récits qu'elle conjugue avec ceux de l'universalité et du lieu exposé. Réécoutez son interview aux côtés d'Augustin Trapenard.

SC : "Certes, tous les autres vous embêtent et vous harcèlent. Car cette liberté emmerde les gens : ils aimeraient que vous soyez coincés, comme eux.

L’intérêt de vieillir, c’est qu’après 40 ans, on ne vous pose plus la question. Tout à coup, on a compris, le projet est résolu. On vous fout la paix, et au pire on vous plaint.

J’ai beaucoup d’échecs. Une soixantaine de projets sont dans des malles et attendent la reprise ou l’abandon. J’aime les échecs quand je peux les retourner à ma faveur".

Jean-Jacques Annaud

Il est l'un des cinéastes les plus atypiques du paysage cinématographique français. Ses films respirent l'aventure, la passion pour la nature et l'esprit de découvertes. Il a été multirécompensé, raflant plusieurs Oscar pour "La Guerre du feu", "Le Nom de la rose" ou encore "L’Ours". Cette semaine il sort son tout nouveau film qui retraces les évènements de l'incendie de la cathédrale de Paris avec "Notre Dame brûle". Retrouvez son entretien.

J-J A : "J’ai tendance à être optimiste dans le désastre. Je pense que l’Europe s’unit dans le malheur, et on retrouve des frontières culturelles communes

La guerre est un moment de remise en question. Elle pose la question de la survie, celle de notre vie mais aussi de notre patrimoine

Filmer la guerre passe par le gros plan : on filme la douleur, l’interrogation, la haine".

