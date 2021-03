Amoureux des mots, laissez vagabonder votre esprit et donner libre cours à votre verve poétique !

Grand Prix Poésie RATP © RATP

À partir du 29 mars et jusqu’au 2 mai, tous les amateurs de poésie, quel que soit leur âge, auront l’occasion de partager leur création en participant au grand concours d’écriture poétique proposé par la RATP sur le site ratp.fr/grandprixpoesie.

Le Grand Prix Poésie RATP est un rendez-vous immanquable pour les férus de poésie et les adeptes de jeux littéraires. Il doit son succès à ses nombreux participants, mais également à la personnalité de ses présidents de jury. Zabou Breitman, Augustin Trapenard, Raphaël, Isabelle Carré et plus récemment Izïa Higelin ont ainsi mené le jury expert et passionné du Grand Prix à la découverte de nouveaux talents littéraires.

Le jury de l'édition 2021 sera présidé par Vincent Delerm, auteur, compositeur, interprète, et figure emblématique de la chanson française. Inspiré depuis toujours par la poésie du quotidien, c’est de toute évidence que l’artiste a été sollicité pour présider le jury du Grand Prix Poésie 2021, et avec joie qu’il accepté.

Je suis toujours fasciné par ces textes proches du Haïku, affichés dans les wagons de métro, surplombant les voyageurs, accompagnant des rames bondées ou au contraire des compartiments totalement déserts tard le soir... Et j’aime l’idée d’un concours amateur, habituellement je ne participe à aucun jury car je ne me sens pas légitime, mais l’enjeu de ce concours est ailleurs. La question est moins de désigner un unique “grand vainqueur” que de créer et faire une provision de vibrations sensibles de mots pour accompagner nos vies bousculées dans la ville. Et nous en avons besoin plus que jamais ces temps-ci !

Vincent Delerm, Président du jury du Grand Prix Poésie RATP 2021

À la clé : l’opportunité pour 10 d’entre eux de voir leur poème affiché pendant tout l’été sur l’ensemble du réseau Île-de-France Mobilités exploité par la RATP et d’être ainsi lus par plusieurs millions de voyageurs. À cette campagne d’affichage, s’ajoutera la publication des poèmes sur les réseaux sociaux de la RATP qui réunissent plus d’un million d’abonnés !

Comment participer au concours :

Les candidats sont invités dès le 29 mars et jusqu’au 2 mai à se rendre sur le site ratp.fr/grandprixpoesie pour déposer leur poème dans l’une des trois catégories proposées :

la catégorie « Enfants » pour les moins de 12 ans ;

la catégorie « Jeunes » pour les moins de 18 ans ;

la catégorie « Adultes » pour les plus de 18 ans

La thématique est libre : poésie lyrique, engagée, drôle ou absurde… en vers ou en prose, court (4 lignes maximum) ou long (14 lignes maximum).

Parmi les milliers de participants attendus, le jury désignera 100 finalistes qui verront leur texte publié dans un recueil édité en partenariat avec Gallimard. Les 10 lauréats auront en plus la chance de voir leur poème affiché dans le métro parisien durant les deux mois d’été.

Rendez-vous est donné sur les réseaux sociaux de la RATP cet été pour découvrir les heureux gagnants du Grand Prix Poésie RATP 2021.

#GrandPrixPoesie #Poesie #NouveauxTalents