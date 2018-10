Benoît Poelvoorde, Marina Foïs, Leïla Bekhti, Alban Ivanov et Gilles Lellouche lui-même... Ils ont tous fait une arrivée surprise, pour rejoindre leur camarade Philippe Katerine, en plein direct, dans l'émission “Lumières dans la nuit” d'Edouard Baer !

Ce dimanche, le casting du Grand Bain (le nouveau film de Gilles Lellouche) a débarqué en direct dans l'émission d'Edouard Baer ! Philippe Katerine, qui fait partie du casting du film, était interviewé dans Lumières dans la nuit… Ses camarades de jeu Benoît Poelvoorde, Marina Foïs, Leïla Bekhti, Alban Ivanov et Gilles Lellouche se sont invités dans l'émission !

Jean-Noël Mistral venait de réciter "Ça me fait mal de savoir qu'il pleut alors qu'il y a tous ces oiseaux dehors", une poésie décousue et quelque peu éprouvante pour les oreilles... Philippe Katerine y réagissait avec sa douceur coutumière... Quand la petite troupe du Grand Bain est venue secouer l'émission.

C'est la voix de Benoît Poelvoorde qui s'impose en premier : un lointain "Arrêtez-le !", sous-entendu "Arrêtez Katerine"… Il explique :

Je suis en train de me mettre à la place de mon ami Philippe Katerine, qui s’était dit : enfin une émission où on va me donner la parole à mon rythme, à ma vitesse ! Et quelle ne fut pas son affreuse surprise de voir nos visages... épanouis d’alcool et de grasse nourriture dire : eh non c’est fini, c’est fini ! Il parlait trop lentement !