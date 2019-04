"L'émotion, c'est quand on ne récite pas"

Chantal Thomas, Jack Lang, Julianne Moore, Véronique Sanson, Céline Sallette : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Paul Guillotte a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Il y est question de devenir artiste parce qu'on aime lire, de parler à son piano, d'ouvrir son cœur plus grand avec des films (et la culture en général)… Et où on parle, aussi, des toits de Notre-Dame, partis en fumée en début de semaine.

12 min BOOMERANG - Best-of du 18 avril

Lundi 15 avril : Chantal Thomas

La romancière publie un nouveau livre, "East Village Blues". Elle y revient sur un voyage qui a forgé sa jeunesse, à New York.

J'adore les cabanes. J'adore l'idée d'une chose qui à la fois vous protège et en même temps ne met pas un mur entre vous et le dehors.

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Chantal Thomas

Mardi 16 avril : Jack Lang

Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, Augustin Trapenard recevait l'ancien Ministre de la Culture Jack Lang.

Si vraiment les émotions ont une portée, il faut ici et maintenant engager, après expertise scientifiques, les travaux que mérite Notre-Dame.

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Jack Lang.

Mercredi 17 : Julianne Moore

Elle est l'une des comédiennes les plus audacieuses de sa génération. L'actrice hollywoodienne est à l'affiche de "Gloria Bell" de Sebastian Lelio, qui sort bientôt... elle y est formidable.

Elle raconte comment elle est venue à cette carrière de comédienne :

C'est la lecture qui est à l'origine de tout.

Elle ajoute : "Vous savez, aux USA, après l'école il faut toujours avoir une activité extrascolaire. moi j'étais pas très bonne en sport et je faisais pas non plus la majorette. Avec une amie on s'est dit "on va faire théâtre". Ça marchait bien pour moi, je me suis dit "c'est un prolongement de la lecture. J'aimais être dans l'histoire sur scène, pas vraiment jouer en tant que tel."

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Julianne Moore

Jeudi 18 : Véronique Sanson

Véronique Sanson faisait paraître un nouveau disque l'année dernière, "Duo Volatils", dans lequel elle revisitait son répertoire accompagnée des chanteurs contemporains. La voici maintenant en tournée à travers la France… Et elle était au micro d'Augustin Trapenard ce jeudi.

Un piano, il faut lui parler. Et si on lui parle mal, il vous fait la gueule.

La grande dame de la chanson disait aussi :

L’interprétation, le souffle dans la voix, la timidité, l'hésitation et quand elle y va vraiment… c'est tout ce qui fait l'émotion. C'est quand on ne récite pas.

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Véronique Sanson ou encore la reprise d'une de ses chansons phares en direct à l'antenne par Juliette Armanet

Vendredi 19 : Céline Sallette

On l'a découverte avec "L’Apollonide" de Bertrand Bonnello ou encore "Nos années folles" d’André Téchiné… On la retrouve actuellement sur le petit écran, aux côtés de Romain Duris dans la série "Vernon Subutex", et sur grand écran dans quelques jours pour "Mais vous êtes fous" d'Audrey Diwan, aux côtés de Pio Marmaï.

Les films ouvrent le cœur. Il en reste aujourd'hui des ouvertures. Il y a des pans entiers de mon cœur qui sont ouverts - après on ne peut plus revenir en arrière.

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Céline Sallette. Sa jolie carte blanche est, elle, à retrouver ici