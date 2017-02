La réalisatrice de Divines accompagnées des deux comédiennes, toutes trois consacrées par les César sont dans Boomerang

Juste avant l'émission, Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena découvrent le texte ecrit par Houda Benyamina © Radio France / Anne Audigier

En fin d'émission, comme chaque jour, Augustin leur laisse carte blanche.

Houda Benyamina a écrit, avec son scénariste, Romain Compingt, un texte tout spécialement pour l'occasion : "Nous sommes tous Dounia"

En lisant ces mots, avec ses deux comédiennes, la réalisatrice est submergée par l'émotion

C'est l’histoire d'une fille qui s’appelle Dounia.

Dounia veut arriver tout en haut.

A tout prix

Parce qu'on lui a toujours dit non

Non, tu n'es pas à la hauteur

Non, tu ne mérites pas

Non, tu n'auras pas

La nuit, Dounia rêve qu'elle tombe dans le vide

Qu'elle tombe tellement vite qu'elle prend feu

Elle n'a qu'une envie, c'est de s'écraser pour que ça s’arrête

Et chaque matin quand elle se réveille

Dounia est prête à tout

Pour le Dieu argent

Pour être la plus forte

Pour tous les sommets du monde

Et plus elle les gravit, plus elle a le vertige

Plus son cauchemar se rapproche, plus elle continue

Dounia est tellement en colère

Qu'elle ne voit pas que sa meilleure amie sera toujours là pour la rattraper

Qu'un danseur ne demande qu'à s'envoler avec elle

Que le monde lui appartient déjà

Qu'il est en elle

Que tout ce qu'elle a à faire c'est de dire oui

Oui, à l'autre

Oui, à la différence

Oui, à l'espoir

Oui, à l'amour

Oui, à ses propres ténèbres

Parce qu'elle ne sont jamais dénuées de lumière

Qu'importe d’où l'on vienne

Qu'importe en quoi l'on croit et qui on aime

Nous sommes tous en colère

Nous avons tous peur

Nous sommes tous des enfants capables du meilleur comme du pire

Nous sommes des étoiles qui ne demandons qu'à briller

et qui doivent simplement s'accorder le droit de le faire

Nous somme tous Dounia

