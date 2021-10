Charlotte de Turckheim partage la vie de Zaman Hachemi, exilé politique qui a quitté l'Afghanistan il y a 25 ans. Invité de "La Bande Originale" dans le cadre de la journée spéciale #AvecLesAfghanes, elle témoigne du désarroi de son mari et de beaucoup d'Afghans.

Charlotte de Turkheim et Zaman Hachem © Getty

Charlotte de Turckheim a un lien très personnel et familial avec l'Afghanistan. Elle partage la vie depuis quelques années de Zaman Hachemi. Il est le frère de son amie, la romancière afghane Chékéba Hachemi, militante pour l'éducation des jeunes filles afghanes.

Quand on épouse quelqu'un, et surtout quelqu'un qui vient d'un pays pareil, on épouse aussi son pays.

Si c'est en France que Charlotte de Turckheim a rencontré celui qui est devenu son mari, elle a eu l'occasion de découvrir son pays puisqu'elle y a joué son spectacle. Le 31 décembre 2009, elle se produit à Nijrab devant les soldats engagés en Afghanistan. Lors de ce voyage, Zaman l'accompagne sur les traces de sa vie passée. Il revoit son école, les immeubles et les rues et même le bâtiment près du terrain de football où la comédienne a été installé qui est le lieu même où Zaman avait été enfermé puis d'où il s'était échappé après avoir été arrêté par les Russes.

Un moment de deuil

Depuis quelques semaines, la communauté afghane vit dans la sidération.

C'est les portes d'une gigantesque prison qui viennent de se refermer d'une manière indéterminée sur ce pays.

C'est ainsi que la comédienne décrit le ressenti de ses proches face aux événements en Afghanistan. Une situation qui provoque chez son mari "un désespoir qui ne faiblit pas depuis le mois d'août". Et qui inquiète Charlotte de Turckheim. Si Chékéba Hachemi écrit et crie sa colère, Zaman lui la crie d'une manière intérieure. "Il s'enferme dans une espèce de mutisme, à la fois de colère, de désespoir et de honte aussi. Honte d'être le pays le plus pauvre au monde. Honte d'être le pays qui maltraite le plus les femmes."

Tous les Afghans ne sont pas des talibans

C'est ce message que Charlotte de Turckheim souhaitait porter aujourd'hui : "Les hommes afghans ne veulent pas être assimilés à ces hommes-là. Ce sont des pères, ce sont des frères, ce sont des maris et ceux qui sont là bas souffrent atrocement aussi parce qu'ils savent que si les talibans prennent leurs filles, elles vont devenir des esclaves sexuelles. Je crois que c'est ça qui est horrible aussi pour eux, c'est cette espèce d'impuissance."

Alors que faire ? Face à cette question simple de Nagui, la comédienne est submergée par l'émotion.

"Il n'y a rien à faire. On ne l'a pas fait depuis longtemps, donc quoi faire ? Pour le moment personne n'a la réponse. Il n'y a pas d'espoir puisqu'on a à priori tout fait et ça n'a pas marché. Donc, je ne sais pas quelle est la solution et je crois que personne ne le sait."

On dit qu'il faut garder l'espoir. Mais je pense qu'à un moment, il faut peut-être aussi avouer qu'on traverse une période où il n'y en a pas.

1 min Charlotte de Turckheim à propos de l'Afghanistan Par France Inter

Et à propos du sort des femmes : "À chaque fois, on s'étonne et on trouve ça horrible quand c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, pour susciter cette haine des hommes en permanence, qui revient comme ça d'une manière lancinante, décennies après décennies. Pourquoi on fait si peur aux hommes ?"