France Inter fait sa rentrée. L'occasion de retrouver les voix familières qui rythment vos journées, mais de découvrir aussi de nouveaux rendez-vous. Suivez-moi dans les coulisses de la matinale.

Une rentrée, sans Sonia Devillers qui écrit sur les murs n'est pas vraiment une rentrée © Radio France / Anne Audigier

Les couloirs de France Inter. C'était the place to be ce 30 août au petit matin. Ambiance rentrée des classes. Les anciens se retrouvent avec plaisir et accueillent les petits nouveaux.

Deux nouvelles voix vont vous accompagner, à l'heure du café, sous la douche ou dans les transports, selon que vous êtes plus ou moins lève-tôt : Alexis Morel à 6h et 7h30, Anaïs Feuga à 7h et 9h.

Anaïs Feuga et Alexis Morel © Radio France / Anne Audigier

6h32 - En face, au bocal, véritable poumon de la rédaction, Mathilde Serrell met la dernière main à sa chronique. Ce matin dans le mur du son le nouvel album de Kanye West.

Mathilde Serrel, la dame de coeur © Radio France / Anne Audigier

Idem pour Dorothée Barba. Elle profite du calme du petit salon réservé aux invités pour, elle aussi, relire sa chronique. Elle est tombée sous le charme de Timothy Chalamet et Armie Hammer dans Call me by your name diffusé sur Netflix. Coup de cœur qu'elle partage dans Capture d'écrans.

Dorothée Barba © Radio France / Anne Audigier

6h49 - Derrière sa forteresse de livres, celle qui a déjà eu plusieurs vie dans cette maison et qui depuis un an est le pivot de l'équipe de programmation de la matinale : Stéphanie Boutonnat.

Stéphanie Boutonnat © Radio France / Anne Audigier

6h55 - C'est l'heure ! Direction le studio 521 où Nicolas Demorand retrouve Léa Salamé et Anais Feuga. Cette année, France Inter change d'identité musicale. Nicolas prend quelques secondes pour se mettre le nouvelle habillage dans l'oreille et pour caler sa voix.

Journaux sous le bras, gel hydroalcoolique et tasse de café, Nicolas Demorand est prêt © Radio France / Anne Audigier

Léa, Nicolas et Anaïs © Radio France / Anne Audigier

Si je n'écoute pas Daniel Morin chaque matin, je suis de mauvaise humeur.

Celle qui prononce ces mots en arrivant dans les couloirs de France Inter s'apprête à faire sa première chronique dans la matinale, c'est Natacha Polony. Elle inaugure En toute subjectivité, un rendez-vous qu'elle partagera cette saison avec quatre autres éditorialistes : Cécile Duflot, Alexandre Devecchio, Etienne Gernelle et Anne-Cécile Mailfert.

Natacha Polony et l'indispensable Juliette Hackius, l'une des chevilles ouvrières du 7/9 © Radio France / Anne Audigier

7h14 - "Qu'est-ce que j'enlève ?" La question récurrente de Thomas Legrand chaque matin à peu près à cette heure-ci, après que Juliette Hackius lui ait dit que son édito était trop long.

Thomas Legrand, concentré © Radio France / Anne Audigier

7h16 - Pendant ce temps là, au bout du couloir, le titulaire du 13h fait le plein de protéines. Et même si, le temps que j'arme mon appareil, il l'avait déjà gobé, c'est bien un œuf dur que Bruno Duvic est en train de manger.

Bruno Duvic, ses stabilos, ses ciseaux et son Coca et donc, désormais, son oeuf © Radio France / Anne Audigier

Retrouvailles

7h26 - Le trouple. C'est ainsi que Charline a baptisé le trio qu'elle forme chaque matin en 7h30 et 8 h avec Dominique Seux et Thomas Legrand.

Quel taquin ce Dominique Seux © Radio France / Anne Audigier

Discussions de couloir

Léa Salamé et Claude Askolovitch © Radio France / Anne Audigier

Sophia Aram, Dorothée Barba et Catherine Nayl © Radio France / Anne Audigier