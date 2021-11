Un voyage dans le temps nocturne, spectaculaire et éclairant ! Une excursion dans la fantastique histoire de la vie.

L'évolution en voie d'illumination © China Light Festival B.V. et Sichuan Tianyu Culture Communication Co.,Ltd

Pour la troisième édition de son festival « En voie d’illumination », le Muséum national d’Histoire naturelle invite les visiteurs du Jardin des Plantes de Paris à un spectaculaire voyage dans le temps.

Après une mise à l’honneur des espèces en voie de disparition en 2018 et une plongée au fond des océans en 2019, c’est la grande saga de la vie qui est célébrée cette année avec l’exposition nocturne immersive « L'Évolution en voie d’illumination ».

Ce parcours présentera plus d’une centaine de structures lumineuses, fruits du travail de recherche et de reconstitution des paléontologues du Muséum, représentant les étonnantes espèces qui ont peuplé la terre au cours des 600 derniers millions d’années.

L'évolution en voie d'illumination / China Light Festival B.V. et Sichuan Tianyu Culture Communication Co.,Ltd

Une évolution fascinante jusqu’à l’ère quaternaire qui vit la cohabitation de certains grands mammifères (mammouths, tigres à dents de sabre, ours des cavernes…) et des premiers humains.

Tout au long de cette promenade nocturne éclairée et éclairante, les visiteurs partiront en immersion à la découverte de plus d’une centaine de structures monumentales inédites (certaines atteignant près de 30 mètres de long) en parcourant les temps géologiques.

Le voyage commence au départ de la Place Valhubert par une immersion aux origines de la vie, alors exclusivement marine, aux temps du Précambrien et du Cambrien (de -3700 à -490 millions d’années), puis se poursuit dans la zone présentant la suite de l’ère primaire (Paléozoïque, de -490 millions à -250 millions d’années), pendant laquelle les organismes commencent à s’adapter au milieu terrestre.

L'évolution en voie d'illumination / China Light Festival B.V. et Sichuan Tianyu Culture Communication Co.,Ltd

Dans la troisième zone, qui recrée certains environnements de l’ère secondaire (Mésozoïque, de -250 millions à -66 millions d’années), on assiste à un essor de la biodiversité, et notamment des dinosaures, ces « terribles lézards » qui règnent en maîtres pendant le Jurassique et le Crétacé.

Enfin, la promenade se termine à la découverte de l’ère tertiaire (Cénozoïque, de -66 millions d’années à nos jours) qui commence après le volcanisme intensif et la chute d’une météorite qui bouleversent à tout jamais la biodiversité, en voyant la disparition des dinosaures « non oiseaux » et des ammonites, mais aussi la grande diversification des mammifères.

L'évolution en voie d'illumination / China Light Festival B.V. et Sichuan Tianyu Culture Communication Co.,Ltd

Toutes les espèces dévoilées ont bel et bien existé mais toutes ont aujourd’hui disparu. Elles sont arrivées jusqu’à nous grâce à leurs fossiles, étudiés entre autres par les paléontologues du Muséum.

Avec cette installation artistique et poétique, trilobites, dinosaures et autres étranges espèces terrestres, marines ou volantes surprendront les curieux de tous âges, émerveilleront tout en éveillant les consciences sur les enjeux des bouleversements écologiques.

Conçues et imaginées en lien avec les paléontologues du Muséum national d'Histoire naturelle, les structures ont été produites par China Light Festival, une entreprise du Sichuan qui s'inspire du savoir-faire traditionnel des lanternes chinoises pour concevoir des parcours lumineux et des expériences immersives.

« L'Évolution en voie d'illumination » combine art, science et poésie. Vous pourrez admirer la biodiversité passée tout en vous laissant porter par la magie des lumières.

Parcourez 600 millions d'années en une soirée avec cette nouvelle promenade nocturne immersive, consacrée à l’évolution de la vie. Émerveillement garanti.

L'évolution en voie d'illumination / China Light Festival B.V. et Sichuan Tianyu Culture Communication Co.,Ltd

Sources Jardin des plantes