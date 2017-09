L’expérience de la couleur, un voyage sensoriel inédit et unique - par delà la céramique, du laboratoire des couleurs de Sèvres aux couleurs dans l’art !

Affectionate Homage to the Square Josef Albers, 1954 Huile sur isorel © Centre Pompidou MNAM CCI Bertrand Prevost Dist RMN Grand Palais

L'expérience de la couleur au Musée national de céramique de Sèvres aborde la question fondamentale de la perception des couleurs par les artistes, sous un angle essentiellement sensoriel.

Source de plaisir, symbole de pouvoir, catalyseur de mémoire, la couleur est pour l’artiste un outil puissant qui affecte nos émotions, bien au-delà de nos pensées.

Les couleurs ont largement contribué à construire l’identité de Sèvres. Au laboratoire de la Manufacture de Sèvres, mille et une couleurs ont été créées depuis 1740. Elles sont le point de départ de l’exposition : bleu céleste, bleu de Sèvres, rose Pompadour… jusqu’à l’orange Sottsass ou le vert Hyber sont élaborés pour répondre à la demande des artistes. Les "émaux-thèques" expérimentales d’Emmanuel Boos et les créations des designers-coloristes Scholten & Baijings, Doshi Levien, artistes et designers en résidence, témoignent de l’effervescence qui règne à Sèvres autour de la couleur.

La Bocca Bertrand Lavier 2007 Porcelaine de Sèvres / Sèvres Cité de la céramique Dist RMN-Grand Palais Gérard Jonca

Vision transversale et résolument contemporaine de la couleur dans l’art et la création, le propos du commissaire de l’exposition, Frédéric Bodet, va au-delà de l'évocation du seul "Laboratoire de Sèvres". Il l’étend très largement à la céramique internationale confrontée à d'autres domaines de l'art (peinture, arts graphiques, design, verre, textile, photographie, cosmétique, gastronomie). Les œuvres de grands céramistes français et internationaux, historiques et contemporains (Ernest Chaplet, Emile Decoeur, Théodore Deck, Daniel de Montmollin, Philippe Lambercy, Jean Girel, Edmund de Waal, parmi d'autres…) dialoguent avec les contributions décisives d'artistes plasticiens et designers considérés comme des figures incontournables de la couleur au XXe siècle (Josef Albers, Sonia Delaunay, Gérard Fromanger, Yves Klein, Jean-Philippe Lenclos, André Lemonnier...).

Les 400 œuvres présentées sont majoritairement issues des collections du Musée national de la céramique à Sèvres et de prêts exceptionnels de grandes collections publiques, en particulier du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou (une cinquantaine d’œuvres), des Arts Décoratifs, du Centre national des Arts plastiques, du Mobilier National et du CIRVA. De nombreux prêts d'artistes, de galeries et de collectionneurs viennent compléter la sélection des œuvres présentées dans l’exposition.

L’expérience de la couleur est une exposition du 40e anniversaire du Centre Pompidou.