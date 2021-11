Retrouvez les plus belles séquences de Boomerang cette semaine. Augustin Trapenard était avec l'écrivain Antoine Compagnon, le musicien britannique James Blake, le cinéaste Michel Leclerc, la réalisatrice, auteure et éducatrice sexuelle Ovidie et le comédien sociétaire de la Comédie française Denis Podalydès.

"L'individu moderne, c'est le lecteur" - L'écrivain Antoine Compagnon dans Boomerang © Getty / J_art

Voici le brief des meilleurs moments de Boomerang avec le mix de Géro Imbert :

12 min Le Best-of de Boomerang du vendredi 05 novembre 2021 Par Géro Imbert

Antoine Compagnon

Le professeur et auteur a fait paraître à la rentrée La vie derrière soi, fins de la littérature, où il médite sur la littérature et ses propres rapports avec cet univers qui a rythmé toute sa vie tel un fil rouge. Retrouvez Antoine Compagnon dans Boomerang :

AC : "Nous avons tout appris dans la littérature. Puis entre l'imprimerie et aujourd'hui, il y a eu deux révolutions. La révolution du livre puis la révolution du numérique".

Pendant ces quelques siècles on a tout appris dans les livres. L'individu moderne, c'est le lecteur

CARTE BLANCHE - Antoine Compagnon : "Je suis prêt à renoncer à mon vote, si beaucoup de jeunes vont voter à ma place"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Michel Leclerc

On se souvient du grand succès de sa comédie politique "Le Nom des gens", César du Meilleur scénario original 2011. Le cinéaste sort "Pingouin et Goéland et leurs 500 petits", un documentaire sur un couple d’intellectuels, résistants. Réécoutez Michel Leclerc dans Boomerang :

ML : "Je crois que l'identité, c'est un chemin qui se construit au fur et à mesure et on peut changer d'identité en cours de route. On peut avoir envie de mettre en avant quelque chose ou pas".

On peut avoir envie de couper ses racines pour aller vers l'avant, vers l'avenir

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

James Blake

Le musicien multi-instrumentiste, souvent considéré comme l'un des seuls artistes à composé dans un univers électro empreint de soul, de folk et de dubstep, sort son 5e album Friends that break your heart. James Blake s'est confié dans Boomerang :

JB : "Si mon esprit reste tranquille et en paix, alors je peux composer simplement et efficacement. Je pense que le résultat, si c'est le bon moment et dans le bon espace, vous pouvez vraiment émouvoir. C'est généralement la base sur laquelle la chanson est construite. Je pense que c'est une sorte de résonance naturelle de la personne qui compose et qui joue".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ovidie

L'auteure et journaliste, grande figure féministe, spécialisée dans les questions liées à la représentation des corps, la construction de la sexualité fait paraître Les cœurs insolents, un roman graphique où elle dresse le récit de son vécu d'adolescente quant aux questions de la premières fois, de la misogynie et des violences à une époque où les représentations n'étaient pas les mêmes. Ovidie était aux côtés d'Augustin Trapenard :

Ovidie : "J'ai la double identité. Moi et Ovidie, le personnage que j'ai créé. Mais il y a en plus cette Ovidie qui se divise en deux, qui est celle que les gens retiennent… Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas de moi dont il est question.

Ma page Wikipédia, je l'ai relue il y a quelques jours et elle me désole… Ça m'a fait de la peine. Je me dis mais quelle image je vais laisser

Il y a toujours un vieux monde qui est en place et qui grince des dents. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas envie de céder leurs prérogatives. Il y a une histoire générationnelle. Ceux qui ont 15-16 ans ont un rapport au monde qui est tout à fait différent que ma génération et celle de mes parents. Ils ont un rapport plus bienveillant à l'autre. Ils sont beaucoup plus vigilants à ne pas heurter l'autre.

Je mets tous mes espoirs dans cette nouvelle génération, que je trouve vraiment porteuse d'espoir

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Denis Podalydès

Le comédien vient de faire paraitre "Les nuits d’amour sont transparentes" (Seuil) où il mélange le récit de sa vie intime et sa vie d'acteur, partageant les périodes les plus difficiles comme des plus heureuses. Ne manquez pas son entretient au micro d'Augustin Trapenard :

DP : "La pudeur, c'est bien. La pudibonderie, ce n'est pas bien. La pudibonderie c'est une sorte de réflexe culturel qui vient de l'éducation, qui vient des formes d'inhibition et, justement, le métier d'acteur vous enseigne à vous défaire des inhibitions.

Les textes anciens nous travaillent. On est dans une époque où les choses se recouvrent tellement vite, la société oublie tellement de choses qu'on se demande comment les faire revenir au présent".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aller plus loin

🎧 SUIVRE - Boomerang : Tous les entretiens d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h05

▶︎▶︎▶︎ @BoomerangInter