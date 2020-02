L'Ovni (ne pas confondre avec le titre du rappeur Jul), est une application qui fait le pari de faire lire la littérature contemporaine (ou non) sur l'écran des smartphones, par extraits et par thèmes. En test depuis un an, elle s'apprête à offrir des sélections plus fréquentes, chaque semaine.

L'ovni est une application de lecture pour smartphone © L'ovni

Lire sur son smartphone n'est pas forcément confortable : petits écrans , petits caractères, on n'imagine pas se plonger dans de gros pavés, de grands thrillers, avec un si petit engin, quitte à y perdre la vue.

Pourtant, on lit tout le temps, sur son petit écran, le défilé incessant des publications sur les réseaux sociaux.

Il y a eu beaucoup de tentatives de séduction des lecteurs, par le biais des réseaux justement, dans l'espoir de capter un nouveau lectorat.

On pense à Glose.com par exemple, qui est à la fois librairie en ligne, plateforme d'échanges entre lecteurs, ou à d'autres expériences d'éditeurs pour attirer les millenials vers eux. L'application a fini par s'allier à l'Éducation nationale pour être diffusée chez les plus jeunes.

Frédéric Martin, fondateur des éditions Le Tripode, a choisi de partir du format de l'écran. Que faire sur ces quelques centimètres carrés, quand on a un gros appétit de lecture et de grandes envies de partager ses goûts ?

Faire goûter justement, une bouchée de quelques plats, donc de quelques lignes de textes triés sur le volet.

Chaque mois, L'ovni propose plusieurs choix d'extraits de livres / .

Ainsi a-t-il créé, avec Sophia de Séguin et Claire Eyrauc, il y a un an, l'Ovni, application qui donne à lire quelques extraits de textes, chaque mois, sur un thème.

"Le lecteur que nous visons est celui du paquet de cornflakes", explique Frédéric Martin. Comprenez, celui qui lit ce qui lui tombe sous les yeux. Pour lui, ou elle, l'équipe fait cinq ou six choix chaque mois, et sélectionne quelques pages pour une dizaine de minutes de lecture chacun. L'ensemble des éditeurs est convié à participer aux choix. Si l'Ovni est né dans les bureaux du Tripode, il n'est pas cantonné au catalogue de cette maison d'édition.

À la fin de l'expérience, c'est comme si l'on était entré dans une librairie pour feuilleter quelques livres ; on peut acheter en ligne si l'on veut, par ailleurs.

Le concept est plus que séduisant. Pourquoi ? D'abord parce que c'est confortable. Les textes ne s'affichent pas en tout petit, au contraire. On lit quelques phrases, aérées, qui se détachent dans le blanc de l'écran. Évidemment la qualité du texte est au rendez-vous et les choix font la part belle à l'image, aux dessins, et aux illustrations.

Les temps de lectures, et de relecture, des utilisateurs, a été jugé assez satisfaisant pour que l'Ovni passe à une deuxième étape, avec une sélection par semaine et non par mois. Il tentera aussi d'étoffer son équipe, si tout va comme il l'espère.

Dernière précision : l'Ovni, c'est gratuit.