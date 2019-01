Danièle Thompson, Dominique Bona, Laure Prouvost, CharlElie Couture et Frank Miller : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Paul Guillotte a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

10 min Le best of de Boomerang - 25 janvier 2019 Par France Inter

Lundi 21 janvier : Danièle Thompson

Elle est scénariste et réalisatrice, et on lui doit quelques uns des plus grands succès du cinéma français, de La Grande vadrouille, à La Reine Margot en passant par La Boum. Danièle Thompson est l’invitée d’honneur du Festival de Rueil Malmaison.

J'espère qu'on peut encore faire rire avec ce méli mélo qu'est la France aujourd'hui

Mardi 22 janvier : Dominique Bona

Académicienne, romancière mais aussi biographe, c'est un peu de son histoire à elle, qu’elle raconte dans Mes vies secrètes, à travers celles d'artistes comme Romain Gary, Berthe Morisot, Camille Claudel ou Clara Malraux.

Mercredi 23 janvier : Laure Prouvost

Lauréate du prestigieux prix Turner, elle est certainement la française la plus en vogue de l’art contemporain. Ses vidéos et installations ont fait le tour du monde. Laure Prouvost a été choisie pour investir le pavillon français lors de la prochaine biennale d’art de Venise.

Jeudi 24 janvier : CharlElie Couture

Artiste pluridisciplinaire, peintre, photographe, dessinateur, poète c’est par la musique qu’il s’est révélé au grand public, grâce notamment au tube Comme un avion sans ailes. Il publie son 23ème album, Même pas sommeil.

On est dans un monde métis. L’unicité est lié à un fantasme qui n’a aucune raison

Vendredi 25 janvier : Frank Miller

Il est l’une des plus grandes incarnations de la pop-culture. Auteur et dessinateur, Franck Miller a, entre autre, donner une nouvelle vie à "Batman". Le festival d'Angoulême vient de lui décerner un Fauve d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Je ne suis pas un super héro. Il n’y a rien d’autre que moi sous ce T-shirt. Et si je sautais par la fenêtre, il faudrait passer la serpillière en bas

