Comment raconter l’histoire de France en BD en 2017 ? "La Balade nationale" de Sylvain Venayre et Etienne Davodeau y répond avec intelligence.

La Balade nationale, les origines de Sylvain Venayre et Etienne Davodeau © La Revue dessinée/Editions La Découverte

L’auteur de BD Etienne Davodeau, et l’historien Sylvain Venayre inaugurent une nouvelle histoire dessinée de la France en 20 volumes avec un premier tome réussi, loufoque, et passionnant sur les origines de la France.

L’histoire en BD prend un coup de jeune avec L’Histoire dessinée de la France. Molière, Jeanne d’Arc, le Général Dumas, Jules Michelet, et Marie Curie et le soldat inconnu sont réunis dans un fourgon - il y a aussi le cercueil du Maréchal Pétain dans le coffre !

Ces figures emblématiques de l’histoire de France sillonnent le pays, entamant une balade nationale de la Bretagne à Paris en passant par le Languedoc, Ile d’Yeu, Carnac, Calais, Paris, Reims, Huninguen, Solutré, Bourg-Saint-Maurice, Marseille, Carcassonne, Lascaux et Gergovie... Ces lieux donnent l’occasion d’expliquer les racines multiples du pays, et les questions que les historiens se posent ou ont pu se poser…

Une BD riche d'enseignements historiques

Dans leur opération de relecture du roman national, et de réflexion sur les images véhiculées par l’histoire, on apprend que le premier historien de la France est… Jules César ; que le Rhin, contrairement à une idée reçue rassemble l’Europe plus qu’il ne la sépare; que le chauvinisme, vient de la légende du soldat Chauvin ; que non, les hommes préhistoriques ne forçaient pas les animaux à sauter du haut de falaises, comme on l’a longtemps cru à Solutré (les ossements retrouvés au pied de la Roche sont ceux d’un atelier de dépeçage d’animaux chassés de façon classique)… On en sait plus sans s’ennuyer une seconde, tout occupés à suivre ces personnages réels placés dans des situations improbables.

Une démarche originale

Raconter l’histoire en BD, c’est vieux... comme la BD : des Vraies histoires de l’oncle Paul des années 1950 chez Dupuis par Graton, d’Eddy Paape et Jean-Michel Charlier à … L’Histoire de France en BD des années 1970 chez Larousse. Sans compter toutes les BD historiques consacrées à tel ou tel événement. Ici, on est frappé par l’intelligence de la démarche : le dessinateur et l’historien sont scénaristes. La BD n’est pas seulement une illustration d’un propos d’expert. Cette démarche efficace a été rendue possible par l’âge des deux auteurs. Né en 1970, Sylvain Venayre n’a pas les à priori de ses prédécesseurs sur le 9e art, et lui permet de participer à donner un véritable coup de neuf sur l’histoire et l’historiographie en BD.

Comment j’ai dessiné "La Balade nationale"

La leçon de dessin d’Etienne Davodeau

Rencontre avec Sylvain Venayre et Etienne Davodeau

L’objectif est d’interroger la question des origines de la nation, d'interroger l'histoire et les images, et répondre à la question à quoi sert l'histoire aujourd'hui.

Ecoutez Sylvain Venayre sur La Balade nationale

L’idée de mettre une histoire à jour et de tirer tout le parti du médium BD.

Ecoutez Sylvain Venayre sur La Balade nationale

Les historiens ont aujourd'hui une autre image de la BD.

Ecoutez Etienne Davodeau sur La Balade nationale :

La BD est très légitime pour parler des images et de l'histoire.

Ecoutez Etienne Davodeau sur La Balade nationale :

La BD en tant qu'art s'adresse à n'importe quel lecteur. Mais les enseignants pourraient s'en emparer.

Ecoutez Etienne Davodeau et Sylvain Venayre sur le public de La Balade nationale

Feuilletez quelques pages de "La Balade nationale, les origines"

La Balade nationale, les origines, de Sylvain Venayre et Etienne Davodeau est paru à La Découverte et La Revue dessinée. C’est le premier tome d’une série de 20 tomes qui verra s’associer un historien à un dessinateur. Le suivant : L’Enquête gauloise, de Massilia à Jules César, par Jean-Louis Bruneau et Nicoby paraît en novembre 2017.

Parmi les BD d’histoire, nous avons aussi repéré ce mois-ci : Plus près de toi de Fournier et Kris dans la collection Aire libre chez Dupuis : l’histoire de Yéli, tirailleur sénégalais.