Le prochain film de Christopher Nolan (Inception, Interstellar) devrait sortir en juillet. Sa nouvelle bande-annonce a été diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi. Avec un mode de diffusion inédit : elle a été diffusée sur le jeu Fortnite, qui s'impose de plus en plus comme plateforme culturelle à part entière.

La bande annonce a été projetée sur un écran géant virtuel sur Fortnite © Capture d'écran YouTube

C'est l'un des films événement prévus cette année : Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan, réalisateur de Inception, Insterstellar, Dunkerque ou de la trilogie The Dark Knight, sortira (normalement) le 17 juillet aux États-Unis et le 22 juillet en France.

Ce film d'espionnage très attendu avec John David Washington et Robert Pattinson avait dévoilé une première bande-annonce au mois de décembre dernier. Mais pour diffuser la seconde bande-annonce du film, les studios Warner Bros ont choisi un mode de diffusion peu commun : à deux heures du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, le "trailer" a été diffusé sur... Fortnite.

Scène et écran géant

Le célèbre jeu vidéo à succès, basé sur le concept de "battle royale" (cent joueurs en ligne en même temps qui s'affrontent sur un terrain de jeu jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un), est aussi le plus rentable du monde : il a rapporté à ses créateurs 1,6 milliard d'euros en 2019. Une performance pour un jeu gratuit, qui génère donc ses profits à la fois via la publicité et les achats d'objets virtuels dans le jeu. Et petit à petit, le jeu se transforme également en une plateforme culturelle à part entière.

Car ce n'est pas sur leur champ de bataille que les joueurs ont pu découvrir la bande-annonce du film de Christopher Nolan, mais dans un mode de jeu dédié exclusivement au divertissement, nommé "Fête Royale" (ou "Party Royale" en VO) et lancé début mai. Il n'y est plus question de combat, mais de détente, de musique et, donc, de cinéma : une scène et un écran géant sont disposés dans ce monde, avec un planning d'activités. Ce vendredi, c'est donc la bande annonce de Tenet qui est à l'affiche, avec une diffusion par heure.

Un mode de jeu destiné aux concerts et aux projections

Pour le lancement de ce mode, Fortnite avait organisé un concert public donné par trois DJ de renom, Deadmau5, Dillon Francis et Steve Aoki. Mais le jeu n'a pas attendu le lancement de sa "Fête royale" pour se lancer dans le divertissement dépassant l'univers vidéoludique : fin avril, une série de concerts géants du rappeur Travis Scott y a été organisée. L'une des îles du jeu, normalement terrain de combat, avait été remodelée pour accueillir ce concert virtuel, en plein confinement, suivi par plus de 12 millions de personnes par show. Concert géant aussi par la taille de l'interprète, modélisé dans le jeu comme un gigantesque titan dansant.

Précédemment, des extraits des films Star Wars et Deadpool avaient également été diffusés dans le jeu – grâce à des partenariats qui avaient vu le terrain de combat remodelé aux couleurs des films concernés. Et cela pourrait bien finir par dépasser le simple milieu culturel : dans une interview au média américain Politico, l'une des membres de l'équipe de campagne du démocrate Joe Biden a déclaré imaginer son candidat dans le jeu pour un meeting - faute de pouvoir rassembler des foules avec les recommandations sanitaires.