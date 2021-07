La beauté c'est le signe qu'une chose a été aimée

Dégustez le tout dernier best-of de Boomerang de la saison. Augustin Trapenard recevait le comédien Tahar Rahim, la chanteuse Dua Lipa, le romancier et auteur de livres jeunesse Jean-Claude Mourlevat, la comédienne Isabella Rossellini et le cinéaste Leos Carax.

Réécoutez le mix du best-of de Boomerang réalisé par Anouk durant toute cette saison :

Le best-of de Boomerang du vendredi 2 juillet 2021

Tahar Rahim

Le comédien est l'affiche de "Désigné coupable", le tout nouveau film de Kevin Mac Donald, avec Jodie Foster. Film qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. Retrouvez l'interview Tahar Rahim.

TR : "Je viens d'une famille de dix enfants. Je suis le dernier. C'est difficile de se faire entendre. Il faut parler très fort et très vite. Je parle au début puis après, j'ai parlé très fort dehors à l'école. [...]

Je suis arrivé à Paris, je ne savais pas où j'allais dormir, j'avais 1500 euros en poche, donc il a fallu travailler pour vivre, un travail alimentaire où je devais travailler jour et nuit. Et ensuite, le travail, c'était d'abord de tuer le ridicule, de ne pas avoir peur de faire des choses sur scène, d'accepter qu'on n'est peut-être pas du tout bon, mais que ça s'apprend. Paul Newman disait lui-même qu'il était mauvais acteur au départ, qu'il a appris à être bon. C'était rassurant d'entendre ça.

Ça ne peut pas être facile. Si c'est facile, il y a un problème, je ne peux pas réussir ce qu'on me demande, comme ça aussi facilement. Je n'arrive pas à y croire. Il faut que je continue à me faire violence, à chercher quelque chose.

Je me suis abandonné à quelque chose. J'ai cru en quelque chose. J'y suis allé, j'ai plongé. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai rempli ma mission. J'ai fait mon travail

Dua Lipa

Avec la sortie de "Future Nostalgia", son second album, elle a figuré par l'une des plus grandes prouesses musicales durant le confinement ! La chanteuse était aux côtés d'Augustin Trapenard :

DL : "Je me suis dit que c'était mon destin, que c'est ce que je voulais faire. J'avais un amour dingue pour la musique. Je me suis dit que j'allais essayer et, à l'âge de 15 ans, je suis repartie à Londres. Si on veut vraiment percer dans ce métier, je me suis dit qu'il fallait que je retourne à Londres. Je n'aurais pas les mêmes possibilités ici au Kosovo. Donc je suis restée quatre ans au Kosovo et je suis retournée à l'école à Londres pour me concentrer sur la musique. J'ai toujours su que c'était mon destin et mon chemin de vie. [...]

J'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Ça doit être toute mon histoire, mon contexte qui explique tout cela. Mes parents étaient des réfugiés arrivés au Royaume-Uni et tout ça a laissé une empreinte profonde sur ce que je suis, ces besoins que j'ai de prendre la parole. Et donc, pour cette raison-là, c'est tout à fait évident pour moi que je ne dois pas mâcher mes mots, dire ce que j'ai à dire, quitte parfois à m'attirer des ennuis, d'ailleurs [...]

Il y a toujours un peu la misogynie des gens qui disent qu'une femme, si elle a fait de la pop, c'est forcément qu'elle est un produit. Très souvent, il y avait beaucoup d'hommes en studio et, moi, en tant que femme, je me disais qu'il fallait que je montre un peu de quoi j'étais capable. Il fallait que je dise que c'est moi qui avais écrit les titres, c'est ma musique. Voilà ce que j'ai à dire en tant que femme. Et j'en viens à toutes ces artistes que j'aime, Nelly Furtado et Pink… Je m'appuie sur elles et je dis qu'il faut un petit peu abandonner cette stigmatisation qui fait que les femmes, quand elles font de la pop, on les regarde un petit peu de travers…"

Le fait d'être une femme, ça me donne de la force

Et là, je me suis dit que tout ce que je voulais, c'était transmettre à moi-même et aux autres des messages positifs, des choses qui peuvent me faire sentir plus forte, plus solide. C'est un petit peu une confiance un peu forcée que je mets dans mes chansons, mais, au final, après, je me dis que, pour finir, je me sens vraiment comme une femme alpha à l'arrivée".

Je pense que toute femme mérite de sentir la force, dans sa vulnérabilité dans tous ses aspects de sa féminité

Jean-Claude Mourlevat

Il remportait, en mars 2020, le prix Astrid Lindgren pour l'ensemble de son oeuvre. L'auteur de livres jeunesse est venu se confier dans Boomerang :

J-C M : "Ça me propulse directement loin en arrière toutes ces histoires. Il se trouve que je suis le cinquième de six d'une fratrie, où on ne lisait pas le soir. Mais on se racontait des histoires, on les inventait, on cherchait des histoires pour rire. On avait envie de rire. C'était un refuge. La littérature, les histoires, la fiction mettent une distance entre vous et la dureté du monde. Ça donne du sens.

Je trouve qu'on est un peu comme les joueurs de cartes qui jouent éternellement en rêvant de la main magique, mais elle n'existe pas. Et moi, j'essaie à chaque fois de faire en sorte que le prochain, ce sera le roman que j'ai toujours voulu écrire. Et je n'y suis jamais tout à fait arrivé.

Il m'arrive souvent de passer un an sans écrire, parce que je n'arrive pas à démarrer. Et une fois que ça démarre, c'est un peu mystérieux à ce moment-là, il y a une jubilation. Et plus l'histoire avance, plus elle s'enrichit d'elle-même, plus les personnages prennent de l'épaisseur et plus on vit dans son histoire".

Isabella Rossellini

La comédienne était au micro d'Augustin Trapenard à l'occasion de sa présence, samedi et dimanche, au Musée d’Orsay pour une série de conférences autour de Charles Darwin.

IR : "Je crois que ce qu'il y a de plus audacieux chez moi, c'est quand j'ai eu 40-45 ans, que j'ai arrêté de faire le mannequin, mais aussi, ce n'était pas seulement Lancôme, mais c'était tous les autres magazines. C'était aussi le cinéma. Tout s'est arrêté et je suis retourné à l'université, faire des études de théologie. Et ça, je crois que c'est audacieux. Et puis, je me suis mise à écrire. Le résultat m'a conduite à mélanger ma tradition d'actrice, de raconteur avec la science. Et me voilà. Je suis reconnaissante à moi-même".

Quand j'ai eu 40-45 ans, j'ai arrêté de travailler avec Lancôme. On n'a pas renouvelé le contrat et quand j'ai demandé la rationalisation, ils m'ont dit que les femmes rêvent toujours d'être jeunes, et donc qu'une femme de 42 ans ne peut pas représenter le rêve. Moi, je n'étais pas tellement d'accord".

Leos Carax

Le cinéaste était l'invité de Boomerang à l'occasion de la sortie de "Annette", son nouveau film, qui fera l'ouverture du prochain Festival de Cannes.

LC : "Il faut apprendre le courage. Sans risque, on ne s'amuse pas et on n'invente pas non plus. Il faudrait apprendre ça aux enfants dans les écoles. Un enfant c'est quelqu'un qui doit coûte que coûte s'inventer ou se réinventer s'il n'a pas eu une vie facile ou s'il a vécu des tragédies dans la famille ; s'inventer s'il a eu une enfance morne et qu'il n'y a pas eu d'invention. Les enfants écrivent rarement leur vie. Et c'est tout ça qu'il faudra apprendre dans les écoles si elles étaient bien faites.

A priori, un film est impossible à faire. On parle toujours de cette impossibilité, puis on cherche comment faire. C'est un peu la particularité du cinéma. La littérature ne doit pas être facile non plus, mais disons que le cinéma est l'art de l'impossible ou du miracle.

C'est très dur à trouver un acteur qu'on veut personnellement filmer. Il y a plein de bons acteurs. Ces trois garçons-là sont des garçons intéressants et tous les acteurs ne le sont pas. Le Cinéma commence par une personne qui en regarde une autre, il faut une sorte de mélange obscur, mystérieux, d'extrême précision et d'extrême chaos.

L'originalité des cinéastes ou des films repose dans ce qu'on y mélange et qui fait qu'on crée cette image nouvelle qui choque

C'est pour ça que je me sers souvent de la vitesse, des courses, de la danse ou des motos pour montrer cet élan impossible. Mais même dans l'impossibilité, il noue des choses. C'est un peu la volonté d'échapper à la gravité ou d'atteindre la pesanteur en amour où, comme partout.

Toutes les choses qu'on ne sait pas du tout, c'est une part de bluff

Mes premiers films étaient comme des lettres d'amour au cinéma. Je pense qu'il y avait cette recherche effrénée de la beauté qui était un peu artificielle ou maladroite. C'est un peu antinomique de rechercher la beauté. La beauté doit vous surprendre tout de même.

La beauté c'est le signe qu'une chose a été aimée

