La claveciniste et chef d'orchestre Emmanuelle Haïm, le cinéaste Abderrahmane Sissako, le chanteur Alpha Blondy et l'écrivain Régis Jauffret étaient invités dans Boomerang cette semaine. Revivez les plus beaux moments de leur entretien cette semaine !

"La beauté est ce qui touche à l’émotion juste" - Emmanuelle Haïm dans Boomerang © Getty / ShotPrime

Replongez dans les moments les plus beaux moments de Boomerang cette semaine en écoutant le mix de Victor Kandelaft :

Alpha Blondy

Il fait partie des grands noms du reggae, qu'il a contribué à populariser et renouveler par-delà les frontières grâce à ses nombreux titres tels que "Brigadier Sabari" ou encore "Sweet Fanta Diallo". Le chanteur est venu faire raisonner toute l'originalité de son reggae et ses textes humanistes au micro d'Augustin Trapenard.

AB : "Nous sommes tous des êtres spirituels".

"L’Afrique est l’espoir de l’humanité. Elle a beaucoup encaissé mais elle a toujours fait preuve d’une grande résilience."

"Ce qui tue l’Afrique, c’est qu’on tue y l’amour de soi et la confiance en soi. On chosifie l’individu africain à force de comparaisons avec l’autre, l’Européen. Il faut prendre conscience de cette grosse escroquerie identitaire."

CARTE BLANCHE - Alpha Blondy interprète Sweet Fanta Diallo

Régis Jauffret

Le romancier publiait fin mars le troisième volume de ses "Microfictions" dans lesquelles ils proposent 500 histoires à la première personne comme pour mieux saisir et appliquer à la littérature le concept des stories sur les réseaux ­sociaux, Régis Jauffret était au micro d'Augustin Trapenard.

RJ : "Je parle de gens qui ne parlent pas, et je pense que c’est le but d’un romancier".

"Je n’ai pas d’impression de la France. Je n’ai pas l’impression de vivre dans une France particulière, mais dans un monde particulier. La période que l’on vit est mondiale : on n’est pas chacun dans son coin".

Pour écrire, il faut avoir une humilité totale. Avoir un sentiment d’impuissance, et penser qu’on a tout à jouer

Emmanuelle Haïm

La cheffe d'orchestre, grande figure de la musique baroque, fondait il y a 20 ans le concert d’Astrée, son ensemble instrumental et vocal. Réécoutez l'intégralité de son entretien au micro de Boomerang.

EH : "Un bon chef, c’est avant tout l’amour de la musique et l’envie de la partager. Il faut parvenir à emmener les autres avec soi".

"Les gens sont touchés par la musique quand ils la voient de près et en vrai."

"La beauté est ce qui touche à l’émotion juste."

Abderrahmane Sissako

Le cinéaste mauritanien s'illustre actuellement sur les planches de l'opéra avec "Le vol du boli", spectacle dans lequel il retrace huit siècles d’histoire du continent africain. Et ce jusqu’au 8 mai au Théâtre du Châtelet. Abderrahmane Sissako est venu se confier dans Boomerang.

AS : "La malchance de l’Afrique a été de rencontrer une Europe financière. Elle a été dépossédée de quelque chose de fondamental : des valeurs spirituelles, l’âme d’un peuple, le sens."

"L’art, c’est l’universel. Ce sont des femmes et des hommes, issus d’univers différents, qui s’unissent pour chantonner et murmurer des vérités."

"Le monde est certes injuste, mais il s’y trouve des êtres extraordinaires que l’on ne voit pas, anonymes ou invisibles. Là se trouve la beauté du monde : dans l’ombre."

Choisir quelqu’un est une quête : une quête de soi, une quête de ressemblance avec autrui. Je vais chercher la force que je n’ai pas, et la fragilité que j’ai".

