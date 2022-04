Sept expositions montrent les enjeux du design dans des grands domaines : les espaces domestiques, l’automobile, le corps, les façons d’apprendre, les modes de consommation et de production. Que fait déjà le design ? Que peut-il faire de plus ? Comment peut-il faire autrement ?

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne © Edition 2022

Pour la première fois, la Biennale Internationale Design Saint-Étienne s’étend sur quatre mois. D’avril à juillet, 250 événements et temps forts s’ajoutent aux expositions et rythment la programmation pour inviter tous les publics à bifurquer.

Portée par la ville de Saint-Étienne, seule ville française désignée « Ville creative Design Unesco », et par la métropole de Saint-Étienne, elle accueille, venus du monde entier, des designers, chercheurs, acteurs économiques, intellectuels, étudiants, amateurs d’art et curieux pour questionner la pratique du design et expérimenter ses méthodes.

« Bifurcations » est le thème de cette 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne.

Depuis mars 2020, la France a bifurqué en un temps record. Le déroulé de nos vies a changé, radicalement. L’expérience des restrictions et confinements, vécus simultanément partout dans le monde, est bouleversante. À partir de cette épreuve, penser les bifurcations devient un enjeu qui mobilise toute la profession des designers et de ses alliés pour ouvrir un débat culturel incontournable au cœur de notre société techno-industrielle. L’Afrique, continent au cœur des enjeux écologiques et politiques contemporains, est l’invitée d’honneur de cette édition. Des pratiques africaines inspirantes font l’objet d’une exposition.

Cette 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne incite les acteurs du design à partir à l’aventure, à faire un pas de côté pour explorer de nouveaux chemins, ici et maintenant. Elle invite également le public à évaluer le design comme un outil potentiel pour bifurquer.

La Cité du design et l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse) ont conçu une biennale pour tous les publics, les initiés et les non-initiés au design, en envisageant des situations de bifurcations individuelles, des expérimentations collectives, des actes créatifs, agiles et innovants.

Organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la Biennale Internationale Design Saint-Étienne s’inscrit à la fois dans l’Agenda 2030 et dans les objectifs de développement durable de l’ONU.

Bifurquer consiste à abandonner une direction pour en explorer une autre. Nos vies sont une suite de bifurcations, influencées en permanence par des événements qui nous font basculer vers d’autres orientations.

Désirées ou subies, attendues ou imprévues, ces bifurcations rythment nos activités, façonnent nos sociétés. Elles peuvent être quotidiennes, comme un choix de vie, extraordinaires ou structurelles. Par exemple, la révolution industrielle est un processus historique qui a orienté le destin de plusieurs générations. Elle a constitué ce moment de rupture, ce moment décisif où nous pouvions collectivement choisir entre différentes trajectoires techniques possibles, comme celle des énergies renouvelables.

Nous avons bifurqué alors vers un modèle thermo-industrielle dont nous dépendons totalement aujourd’hui. C’est d’ailleurs de ce destin industriel qu’est né le design comme discipline.

L’accélération est la grande revendication de la modernité : progrès et vitesse vont de pair. Des crises successives depuis le début du siècle, la leçon que nous pourrions retenir est de ralentir, prendre le temps, observer, ne pas prédire. Bref, une sagesse ancestrale qui nous permettrait d’accomplir plus sereinement la tâche qui nous incombe : celle d’une somme de bifurcations pour répondre aux crises écologique et sociale, comme un moyen pour nos sociétés techniques d’atterrir. Nous ne pouvons pas prétendre à une maîtrise totale du fait de bifurquer, mais nous pouvons essayer de trouver, comme en aïkido, un chemin qui prenne en compte les mouvements et les énergies à l’oeuvre pour se construire en harmonie.

Est-ce que les artistes et les designers peuvent nous accompagner sur ce chemin ? Nous découvrons avec cette biennale comment ils et elles écrivent leur feuille de route à plusieurs, multiplient les chemins, partagent leurs outils, s’interrogent sur les formes de la pauvreté, de la sobriété, de la frugalité. Et comment cela résonne dans notre environnement matériel immédiat.

Découvrez les expositions !

Sources La Biennale Internationale Design Saint-Étienne