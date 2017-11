Tout comme les Playmobil, les Lego ont accompagné plusieurs générations d'enfants bâtisseurs. Derrière le succès de cette petite brique en plastique, un Danois qui n'a pas vraiment eu le temps de savourer son succès.

Les questions que laissent chaque semaine les enfants sur le répondeur des P'tits bateaux sont à la fois étonnantes, intelligentes et drôles. Ainsi Justine, 7 ans se demande si les briques de Lego ont changé au fil du temps ?

L'histoire de cette petite brique, qui fut d'abord en bois, commence comme un conte d'Andersen...

Les parents d'Ole Kirk Christiansen sont agriculteurs et pauvres. Ole, ce n'est pas le travail de la terre qui l’intéresse, mais celui du bois. Il devient donc menuisier et commence à construire des maisons.... miniatures. On est en 1932, Ole Kirk Christiansen créé une fabrique de jouet en bois et la baptise "leg godt" (ce qui en danois veut dire : "jouer bien")

Mais l'incendie de son usine, la guerre et la mauvaise qualité du bois poussent Ole à utiliser... le plastique. Voilà, en résumant à l’extrême, comment sont nées les fameuses briques de la marque Lego.

Mais venons-en à la question de Justine. Et bien non, les briques n'ont pas vraiment changé depuis leur création, à un détail près... mais fondamental : les picots. Ecoutez les explications d'Emilie Carle, responsable communication de Lego France :

Autrement dit, si vous avez au grenier, à la cave ou au fond d'un placard des boîtes des années 60, elles sont compatibles et combinables avec celles d'aujourd'hui.

Ole Kirk Christiansen n'a pas eu le temps de voir grandir son entreprise puisqu'il est mort en 1958 à l'âge de 67 ans. Mais elle est restée dans la famille. Son petit-fils Kjeld Kirk Kristiansen est l’actuel vice-président du conseil de Lego.

Si la brique n'a pas varié d'un iota, le concept a connu quelques évolutions :

Et aujourd'hui, la brique est connectée et permet à votre construction d'interagir avec vous.

Le génie de Ole Kirk Christiansen est d'avoir été l'un des premiers en Europe à investir dans une machine pour mouler le plastique par injection. Résultat : la marque réussit à produire des briques avec un écart de moins de 0,002 mm par rapport aux standards définis par le fondateur en 1949.

A cela, il faut ajouter que le troisième fabricant de jouets au monde a développé un plastique spécial qui lui permet de produire 36 millions de pièces sans défaut par an.

Lego utilise pour la fabrication de ses briques de petits moules. La légende veut qu'une fois usagés, les moules seraient coulés dans les murs des nouveaux bâtiments du groupe...