Il y en a une qui n’a pas le droit de se déconfiner pour son anniversaire, c’est la "Cantatrice chauve". Elle fête ses 70 ans, sans bougies, ni spectateurs car le Théâtre de la Huchette à Paris est toujours fermé.

Couverture originale de La Cantatrice chauve

Le 11 mai 1950, La Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco était créée, dans la mise en scène de Nicolas Bataille au Théâtre des Noctambules. Et depuis 1957, elle se joue sans interruption au Théâtre de la Huchette... Sauf depuis deux mois, avec la fermeture du théâtre à cause de l’épidémie.

Le compteur s'est arrêté à 19.235 représentations d'affilée dans la même salle, un record mondial absolu. C’est la première fois dans l’histoire de ce spectacle qu’une interruption de cette ampleur impacte le déroulement des représentations.

Pour fêter ce 70e anniversaire, et en attendant le déconfinement, le Théâtre de la Huchette raconte en sept épisodes et en vidéo l’incroyable histoire de cette Cantatrice. Voici le premier épisode (le second est disponible ici) :

Première pièce écrite par Ionesco (il en imaginera au total une quarantaine, dont "Les Chaises" ou "Rhinocéros" notamment), "La Cantatrice chauve" est une des références du théâtre de l'absurde, cher à Samuel Beckett ou Jean Genet.