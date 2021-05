28 mai 2021 - 28 mai 1871 : il y a aujourd'hui 150 ans s'achevait le dernier jour de la Commune de Paris. Cette dernière journée sanglante sera reconstituée ce vendredi soir, rue de la Fontaine-au-Roi par la troupe "Ombre en Lumière". Le spectacle s'appelle : "Le pari de la Commune".

Le Pari de la Commune

Ce projet met en valeur l’héritage de la Commune, la République sociale qui exista à Paris entre le 18 mars et le 28 mai 1871. La barricade dressée dans la rue sera en carton. Un décor factice, mais des paroles fortes, qui ont été prononcées par les protagonistes de l'époque, et rassemblées par Gabriel Debray.

"Il s'agissait vraiment de tricoter ces témoignages en évoquant cette dramaturgie de l'histoire réelle", explique le co-metteur en scène. "Le spectacle fait écho avec aujourd'hui, aussi bien la pensée d'André Léo sur l'égalité que celle d'Eugène Varlin sur l'asservissement des travailleurs ou celle de Louise Michel sur le rôle des femmes pendant la Commune."

Je souhaite que nous puissions nous recueillir sur le sort de ces hommes et de ces femmes, "sans noms" qui se sont engagés pour leurs idées et qui se sont battus pour vivre libre ou mourir !

À travers cette évocation de la Commune, c'est un pan de l'histoire du mouvement ouvrier qui va revivre ce vendredi soir, dans les rues de Paris. Un terrain de jeu idéal pour la metteuse en scène Cathie Couronne : "Cette création dans l’espace public ne pouvait pas mieux correspondre à ce que je défends et crois : 'L’Art est Public'. Les habitants et passants vont devenir, avec les artistes, le peuple de Paris. Les Arts de la rue sont toujours des moments rares de partage d’émotions, conviviaux et démocratiques."

► INFORMATIONS PRATIQUES - Le spectacle est gratuit, à partir de 19h rue de la Fontaine-au-Roi (Paris 11e), et l'entrée des spectateurs se fera par le n°1 de la rue.