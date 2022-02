Dans Boomerang, Augustin Trapenard recevait cette semaine l'écrivain Nicolas Mathieu, l'humoriste et vidéaste Laura Felpin, la musicienne et poétesse Sapho, la romancière Constance Debré et l'actrice Victoria Abril. Ne manquez pas les meilleurs moments de leurs entretiens.

"La culture nous aide à vivre" : la comédienne Victoria Abril dans Boomerang © Getty / Westend61

Nicolas Mathieu

Le lauréat du prix Goncourt pour "Leurs enfants après eux" sort son troisième roman "Connemara". Nicolas Mathieu s'est confié au micro d'Augustin Trapenard.

"La littérature peut nuire à la bêtise, c’est d’ailleurs une de ses principales missions. Comme Flaubert, j’essaie de faire ce travail".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Laura Felpin

A l'occasion de son premier spectacle Ça passe à la Comédie de Paris depuis cette semaine. L'humoriste était dans Boomerang :

"J’ai commencé à observer les gens à l’école, et pour moi, les professeurs sont des dieux, des acteurs. Je les ai imités très jeune".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Carte blanche - L'humoriste a écrit une lettre

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

▶︎▶︎▶︎ SON COMPTE INSTA

Sapho

La poétesse et musicienne punk sera en concert à partir du 12 février au Palais des Congrès du Mans et le 10 avril au New Morning. Elle était au micro d'Augustin Trapenard.

"La poésie est politique. C’est la subversion de la langue. Et quand on subvertit la langue, on est à l’opposé de la langue de bois.

La liberté de la femme, ce n’est pas une punition, c’est une jouissance

Carte blanche - Sapho reprend Les Passantes de Georges Brassens.

Constance Debré

Après "Love me tender", où elle racontait comment, en tant que mère homosexuelle, la perte de la garde de son fils l'avait totalement déchirée, remettant en question l'altérité et l'amour, elle fait paraitre Nom, son dernier livre où elle pousse plus loin son affranchissement existentiel suite aux tourments personnels de sa vie. Retrouvez son entretien dans Boomerang :

"La littérature, c’est quelque chose de dégueulasse, jamais parfait, sale, aussi raté et beau que la vie. Et c’est pour cela qu’elle est supérieure à toute autre forme d’art".

À un moment, il faut tout détruire. Faire le vide pour faire entrer le plein, se débarrasser du passé pour faire entrer du neuf, ça fait partie du mouvement de la vie

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Victoria Abril

L'actrice espagnole est actuellement sur les planches du Théâtre de la Renaissance, dans le spectacle Drôle de Genre. Elle était aux côtés d'Augustin Trapenard :

"Au cinéma, dès 40 ans, on n’est plus femme, plus actrice. Les metteurs en scène ne savent plus quoi faire avec vous, il n’y a plus d’amour, plus de sexualité. Les rôles sont ceux d'aigries ou méchantes... Alors je me suis dit qu’au lieu de m’emmerder, il fallait créer."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La littérature, le cinéma, les livres, la culture en général, tout ça nous aide à vivre

Aller plus loin

🎧 SUIVRE - Boomerang : Tous les entretiens d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h05

TWITTER ▶︎▶︎▶︎ @BoomerangInte

INSTA ▶︎▶︎▶︎ atrapenard