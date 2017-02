Xavier Mauduit, auteur (avec Laure de Chantal) d'un ouvrage consacré à la dictée, en a concocté une petite rien que pour nous. A vos stylos !

La dictée © Getty

Écouter

► Pour la correction, vous trouverez le texte en bas de cette page.

Proposer à ses internautes, auditeurs ou lecteurs de se confronter à leurs lacunes orthographiques n'est pas une nouveauté. A croire que nous sommes tous un peu maso !

En juin 1965, le Figaro Littéraire publiait la dictée du diable. Une dictée-piège proposée par René Thimonnier et que l'on peut retrouver dans ses deux ouvrages : Le Système graphique du français, et le Code orthographique et grammatical, tous deux récompensés par l'Académie française.

Les Français disputent à l'envi de leur orthographe. Qu'elle ait fâcheuse réputation, on n'en saurait douter. Qu'on n'en conclue pas qu'elle est illogique

Cette dictée était à l'origine un simple exercice de contrôle que Thimonnier avait composé pour sa classe de troisième.

Le journaliste du Figaro testa la dictée avant de la publier. Il fit 21 fautes et la qualifia donc de "diabolique"... d'où ce nom de dictée du diable.

►La dictée du diable

Parmi les dictées célèbres, il y a celle de Mérimée écrite et dictée en 1857 par l'auteur lui-même à la demande de l’impératrice Eugénie pour distraire la cour.

Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuissots de chevreuil prodigués par l’amphitryon, fut un vrai guêpier.

Napoléon III aurait fait soixante-quinze fautes, l’impératrice soixante-deux, Alexandre Dumas fils vingt-quatre, Octave Feuillet dix-neuf et Metternich fils, ambassadeur d’Autriche, trois.

À l’annonce des résultats, Alexandre Dumas se serait tourné vers Metternich pour lui demander : "Quand allez-vous, prince, vous présenter à l’Académie pour nous apprendre l’orthographe ?"

► La dictée de Mérimée

Pour aller + loin

► Grand Bien Vous Fasse - Nul en orthographe ce n'est pas une fatalité !

► Grand Bien Vous Fasse - Nul en orthographe ? Testez la dictée de Xavier Mauduit !

► La dictée, une tradition française

► Un jour en France - La dictée est-elle la panacée ?

► La drôle d'humeur de Pierre-Emmanuel Barré - Réforme de l'orthographe : député devient depute

► Le téléphone sonne - La réforme de l'orthographe

La Correction

Écouter

Ancienne orthographe

Événement rare, un week-end, elle s’était laissée entraîner dans la petite cahute, près de l’étang aux nénuphars. Elle servit le punch avec le compte-gouttes réglementaire. Elle avait de beaux appas : vingt et un oignons qui s’amoncellent sur des cuissots de chevreuil. Avec bonhomie, elle prépara une sauce douceâtre ! Des misses comme elle, combatives, avec les yeux revolver, sont vraiment des extra-terrestres !

Nouvelle orthographe

Évènement rare, un weekend, elle s’était laissé entrainer dans la petite cahutte, près de l’étang aux nénufars. Elle servit le punch avec le compte-goutte règlementaire. Elle avait de beaux appâts : vingt-et-un ognons qui s’amoncèlent sur des cuisseaux de chevreuil. Avec bonhommie, elle prépara une sauce douçâtre ! Des miss comme elle, combattives, avec les yeux révolver, sont vraiment des extraterrestres !