Fabrice Luchini, Chloé Delaume, Susan Sarandon, Souad Massi : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Paul Guillotte a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

12 min Le best of de Boomerang du 7 mars Par France Inter

Lundi 4 mars : Ken Follett

Après "Les piliers de la terre" et "Un monde sans fin", Ken Follett nous plonge dans l’Europe du XVIe siècle et fait revivre un monde mis à feu à sang par les obscurantismes de tout bord. "Une colonne de feu" vient de paraître aux éditions du Livre de Poche.

Les hommes blancs ont perdu beaucoup. Et ils se fachent

Mardi 5 mars : Fabrice Luchini

Il est un comédien amoureux des mots et qui manie le verbe à la perfection et de manière jouissive. Dans "Le mystère Henri Pick" de Rémi Bezançon, Fabrice Luchini incarne un critique déboussolé et prêt à tout pour démasquer une imposture littéraire.

Le grand auteur c'est celui qui te révèle à un réel que t'avait jamais vu

Mercredi 6 mars : Chloé Delaume

Elle est écrivain et explore l'intime et le féminin depuis vingt ans. Dans son dernier livre, "Mes biens chères sœurs", publié au Seuil Chloé Delaume présage de l’extinction du patriarcat et de l’avènement d’un monde nouveau.

J'ai trouvé dans une enquête que la France est le pays qui utilise le plus de poudres couvrantes et en même temps, vu que c'est aussi un pays ou les femmes se font mettre sur la gueule, je me demande si ça sert pas à camoufler les bleus

Jeudi 7 mars : Susan Sarandon

Elle est la comédienne culte du "Rocky Horror Picture Show", de "Thelma et Louise" ou encore de "La dernière marche". Elle est à l’affiche du nouveau film de Xavier Dolan, "Ma vie avec John F Donovan".

On n'a plus le temps d'être prudent. La vie est trop précieuse

Vendredi 8 mars : Souad Massi

On la surnomme la Tracy Chapman du Maghreb. Engagée, Souad massi participait, à Paris, le week-end dernier, à un rassemblement en soutien au peuple algérien.

